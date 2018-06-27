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ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.06.2018 09:52 | Son Güncelleme

Yargıtay, kredi kartı ile ATM'den nakit para çeken tüketicinin, hesabından kesilen 'avans çekim komisyonu'nun iadesi yönündeki talebini geri çevirdi. Yüksek mahkeme, bankaların ATM'lerde ne zaman çekileceğini bilmediği nakit paralar bulundurma hizmetinin bir bedeli olduğuna dikkat çekti.

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

Emsal kararla birlikte; nakte ihtiyaç duyan kimse, bankaya gidip tüketici kredisi imzalamadan, emek ve mesai harcamadan, herhangi bir merasime gerek kalmadan kolaylıkla para çekmenin bedeli olarak 'avans komisyonu' ödeyecek.

İstanbul'da nakite sıkışan vatandaş, hesabının bulunduğu bankanın ATM'sinden kredi kartıyla para çekti. Banka, bu hizmet karşılığında tüketiciden 3 bin 746 TL 'avans çekim komisyonu' adı altında masraf kesti. İstanbul 8. Tüketici Mahkemesi'nin yolunu tutan vatandaş, alınan masrafın hukuksuz olduğunu öne sürdü. Davalı banka avukatı ise davacının sözleşme öncesi bilgi formu ve kredi kartı sözleşmesini imzalayarak bankadan kredi kullandığını, davacıdan alınan masrafların kullanılan kredilerden dolayı alındığını söyledi. Banka avukatı, tahsilatların yasalara ve sözleşmeye uygun olduğunu belirterek davanın reddini talep etti. Mahkeme, bilirkişi raporuna göre; tüketiciden alınan taksitle avans ücreti ve hızlı para hizmet bedelinin davacıdan zorunlu olarak alındığına dair davalı banka tarafından her hangi bir belge ve delil sunulmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi. Kararı banka avukatı temyiz etti.

Tüketici ahde vefalı olmalı

Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, geçen günlerde emsal bir karara imza attı. Mahkeme kararını bozan Yüksek Mahkeme, herkesin dilediği şartlarda sözleşme yapmakta serbest olduğu gibi istemediği bir sözleşmeyi sürdürmek zorunda da olmadığına dikkat çekti. Somut olayda, tüketicinin sözleşmeyi feshetmeyip kartı kullanmaya devam ettiğine göre 'ahde vefa' ilkesi uyarınca sözleşmeye uymak zorunda olduğuna vurgu yapılan Yargıtay kararında, "Bu nedenle davacının ödediği nakit avans çekim komisyonunun iadesine ilişkin isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Bankalar tarafından tüketici kredilerinden herhangi bir zorunlu masraf ve gidere ilişkin bulunmayan kesintilerin iade edilmesi gerekmektedir. Ancak kredi kartı kullanmak suretiyle nakit avans çekilmesi halinde uygulanan nakit avans çekim komisyonu, bu nitelikte bir ücret değildir. Tüketici nakte ihtiyaç duyduğunda bankaya gidip tüketici kredisi imzalamadan, emek ve mesai harcamadan, herhangi bir merasime gerek kalmadan kolaylıkla bu krediye ulaşmaktadır. Banka, kart kullanıcısına ATM'lerden 24 saat kredi kullanma olanağı sağlamıştır. Bu hizmet, bankanın ATM cihazlarında her zaman belli tutarda bir nakit para bulundurması ve ne zaman kullanılacağını bilmediği bu meblağın faizinden yararlanmaktan vazgeçmesinin karşılığıdır. Kararın oy birliği ile bozulmasına karar verilmiştir." denildi.İHA

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atm nakit yargıtay

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
O DA GÜZEL HEM FAİZ ALSINLAR HEMDE ÇEKİM ÜCRETİ, RESMİ TEFECİLER, DÜNYADA BANKALAR İFLAS EDER AMA BİZİM ÜLKEMİZDE ASLA...
@ersan2861 ÇEKME KARDEŞİM.
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