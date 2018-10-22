FİNANS

Ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu! Kilosu 15 TL oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.10.2018 10:05 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde toplanan ayı mantarları yurtdışına ihraç ediliyor. 15 gün süren mantar toplama sezonunda bir kişi günlük yaklaşık 15-20 kilo civarında ayı mantarı topluyor. Mantarın kilosu 15 TL’den tüccarlar tarafından alınıyor.

Ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu! Kilosu 15 TL oldu

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde toplanan ayı mantarları yurtdışına ihraç ediliyor.

Çan ilçesine bağlı Etili köyünde toplanan ayı mantarları yurtdışına ihraç ediliyor. Etili köyü çevresinde bulunan Kazdağlarında sonbaharda yağan yağmurların ardından çıkan ayı mantarı köylüler tarafından toplanarak satılıyor. 15 gün süren mantar toplama sezonunda bir kişi günlük yaklaşık 15-20 kilo civarında ayı mantarı topluyor. Mantarın kilosu 15 TL’den tüccarlar tarafından alınıyor. Ormanlık alanlardan toplanan mantarlar Çanakkale’deki firmalara satılıyor. Mantarları alan firmalar ise ürünleri işleyerek Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

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Mantar toplayan köylülerden Mustafa Öner, “Mantarları Kazdağlarından topladım. Bu mantarın kilosu 14 lira” dedi.

Etili Muhtarı Ersin Güven, “Her yıl Kazdağları ormanlık alanlarında sonbaharda yağan yağmurların ardından çıkan ayı mantarları köylülerce toplanmaya başlandı. 15 gün süren mantar toplama sezonunda bir kişi günlük 15-20 kilo ayı mantarı topluyor. Şu an kilosu 15 liradan tüccarlar tarafından alınıyor. Ayı mantarı köylümüzün gelir kapısı oldu” dedi.

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Köylülerin topladıkları ayı mantarlarını Çanakkale’de bulunan firmalara sattıklarını söyleyen Güven, “Bu firmalar da ürünleri işleyip Avrupa ülkelerine ihraç ediyorlar” dedi. İHA


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Anahtar Kelimeler:
ayı mantarı çanakkale ihraç

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