Bakan Albayrak: Gıda fiyatları alanında güçlü adımlar atacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TİM Delegeler Çalıştayında konuştu.

"Türkiye, ağıstos ve eylül aylarında küresel finanasal sistemde çok haksız ve art niyetli spekületif saldırılara maruz kalmış bir ülke. Tweet'e dayalı bir ülke öyle mi? Türkiye'nin bağışıklık sistmenin ne şekilde güçlenmeye başladığını gösteriyor. Aynı gemideyiz.

Şubat-mart ve sonrasında reel sektör daha da rahatlayacak. Türkiye'nin başını öne eğecek hiçbir sıkıntısı yok. Tüm kamu kurumları, bankalar, tüm paydaşlarımız hiç olmadığı kadar yoğun bir iletişim ve koordinasyonla hareket ediyoruz. Bugün burada sektörlerin tüm sorunlarını ortaya koyacağız.



"BELEDİYELER SEBZE MEYVE SATIŞINA HAFTAYA BAŞLAYACAK"

Enflasyonla mücadelede gıda dışında başarılı olduk. Yıl sonu için 20,3 ile hedeflerimiz altına getirdiğimiz bir rakamla 2019'a umutlu bir giriş yaptık. Atılan adımlar sonuç veriyor. Gıda fiyatları alanında güçlü adımlar atacağız. Borçlanma seviyesini aşağı çekmek için önemli adımlar attık. Türkiye'nin risk primini düşürdük. Faizleri düşürdük bu rakamlarda geçtiğimiz yılın mayıs,haziran ayını yakaladık. Türkiye, dış borçlanmada alternatif pazarlara yöneliyor. Kış aylarında ihracatçımız sivri biber mi konuşacak? Kimse kusura bakmasın. Gerek ticaret gerek tarım bakanımızla en ağır adımlar atılacak. Hiçbir şey çözümsüz değil. Belediyelerimizle birlikte kaynağından sebze ve meyveleri alarak büyük şehirlerimizde maliyetine vatandaşlarımıza sunacağımız adımlara haftaya başlayacağız.

Seracılıkla ilgili yarın bir anons yapacağız. Yarın Ziraat Bankası seracılıkla ilgili bir paket açıklayacak. Antalya'da 50 bin dönümde 2 bin dönüm fırtınadan etkilenmiş birileri kıyameti kopartıyor. Düşük faizli bu dönüşümü ortaya koyacağız. Jeotermal bölgelerde seracılık altyapısı oluşturacak. Kamu olarak da seracılık içinde yer alacağız.

Gıda enflasyonunu ülke gündeminden çıkaracağız."

