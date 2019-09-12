FİNANS

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: 1 yılda tek haneye ineceğiz

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.09.2019 17:53 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 10. Yıl Daveti'nde konuşma yapıyor. Albayrak, "Enflasyonda 1 yılda tek haneye ineceğiz" dedi.

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: 1 yılda tek haneye ineceğiz

Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

Geçmişteki başarıları takdir etmekle birlikte bunları geleceğe taşımalıyız.

Küresel ve bölgesel anlamda 10 yıl öncesine göre çok daha farklı konumdayız. Ticaret savaşlarının yaşandığı AB ile konjöktürden geçerken ihtiyatlı politikalarımıza devam ediyoruz.

Geçen yıl Ağustos ayında maruz kaldığımız süreçleri geride bıraktık. Çok sayıda tedbir setini devreye aldık.

Yeni ekonomi programının bir yılını geride bıraktık farklı senaryolara rağmen başarılı şekilde uyguladık. Tarihin en büyük küresel ataklarını yaşadığımız son bir yılda elde ettiğimiz kazanımları göreceğiz.

Yeni ekonomik programın bir yılını geride bıraktık. Yılı pozitif bir büyüme rakamı ile kapatacağımıza inanıyoruz. Hem ÜFE hem TÜFE'de tek haneli rakamları bir yıl geçmeden görmüş olacağız.

Yılı pozitif bir büyüme ile kapatacağımıza inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki de en büyük cari fazlasını göreceğiz. Merkez Bankası’nın faiz kararının etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz.

İstanbul Finans Merkezi projemizin tüm hızıyla devam ettiğini söylemek isterim.

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Anahtar Kelimeler:
Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyon

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