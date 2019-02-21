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Bakan Varank: “Asgari ücret desteğini bu yılda sürdüreceğiz”

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.02.2019 09:27 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen yıl 9 ay uygulanan asgari ücret desteğini bu yılda sürdüreceklerini söyledi.

Bakan Varank: “Asgari ücret desteğini bu yılda sürdüreceğiz”

Bir dizi ziyaretler ve açılışlar için Kahramanmaraş’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen ‘Ticaret-Sanayi Sektörü ile İstişare ve Değerlendirme’ toplantısında bir araya geldi. Toplantı, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Selamlama konuşmalarının ardından kürsüye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen yıl 9 ay uygulanan asgari ücret desteğinin bu yılda devam edeceğini söyledi.

Bakan Varank, konuşmasında şunları kaydetti: “Sanayimiz nitelikli istihdamı ihracatın ve güçlü büyümenin lokomotifi. Bizde sektörü desteklemek adına çok somut adımlar atıyoruz. Cumhurbaşkanımızın reel sektöre dönük çok somut müjdeleri oldu. İlk defa işe alınacak her işçinin, asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini iki yıl boyunca devletimiz sağlıyor. Geçen sene 9 ay uyguladığımız asgari ücret desteğini bu yıl tüm yıl boyunca uygulayacağız. Tüm işverenlerimiz sigorta pirim teşvikleri kapsamında 5 puan indirimden faydalanıyorlar. Hükumetimiz geçen yıl sadece asgari ücret ve 5 puan indirimi yoluyla işverenlerimize tam 16 milyar lira ödeme yaptı işin istihdam boyutu kısaca böyle. Tabi sanayi alt yapısını daha da güçlendirmek için attığımız adımlarda var. Geçtiğimiz hafta OSB’lerle ilgili yeni bir düzenleme yaptık. Yeni bir yönetmelik çıkardık. Böylelikle daha yatırımcı bir yapıya geçtik, arsa tahsislerinin süreçlerini hızlandırdık. Önümüzdeki dönemde yerlileşmeyle ilgili adımlarımız olacak. Yüksek ithal bağımlığı kurdaki dalgalanmalara karşı sanayimizi direncimizi zayıflatıyor. Yerli kaynaklardan en iyi şekilde istifade etmek için, üretimi ithal bağımlığını azaltmak istiyoruz.”

Toplantı Bakan Varank’ın konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.

KAYNAK:İHA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Asgari ücret desteği

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