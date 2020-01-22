FİNANS
  4. Balıkçı tekneleri hava muhalefeti nedeniyle denize açılamayınca balık haline de balık gelmedi

Balıkçı tekneleri hava muhalefeti nedeniyle denize açılamayınca balık haline de balık gelmedi

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 14:16 | Son Güncelleme

Doğu Kaadeniz Bölgesi’nde hava muhalefeti nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamayınca balık haline bugün balık gelmedi.

Doğu Kaadeniz Bölgesi’nde hava muhalefeti nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamayınca balık haline bugün balık gelmedi. Aralarında Ağrı’dan gelen balıkçı esnafı da olmak üzere çok sayıda balıkçı esnafı balık alamadan halden geri dönmek zorunda kaldı.
Bu sezon Trabzon balık haline zaman zaman 15 bin kasanın üzerinde hamsi gelirken, bugün itibariyle hiçbir deniz balığının gelmeyişi balıkçı esnafını üzdü.
Balık esnaflarından İhsan Sadıklar, hava muhalefeti nedeniyle balık gelmediğini belirterek “Bugün kıyı balıkçıları da gelmedi. Sezon fena değil iyi geçti sayılabilir. Şu an hava muhalefeti nedeniyle hiç balık gelmedi. Balık hali tarihi bir gününü yaşıyor bomboş“ dedi.
Ağrı’dan balık almak için Trabzon’da gelen Mustafa Karaman isimli balıkçı esnafı ise sürekli balık almak için geldiği Trabzon’da ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ifade ederek, “Ağrı Doğubeyazıt’tan geldim balık almak için geldim ancak hiçbir şey bulamadım. Sadece kültür balığı bulunuyor. Şu anda hamsi görünürde yok. Yarını bekleyeceğim yarın da bir şey bulamazsak mecburen aldığımız kültür balıklarıyla geri döneceğiz. Daha önce böyle bir durumla hiç karşılaşmadım. Trabzon’da sık sık balık almak için gelirim. Yılın dört ayı Karadeniz’deyiz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Peşindeki tecavüzcüyü fark edince...Küçük kızı zekası kurtardı Peşindeki tecavüzcüyü fark edince...Küçük kızı zekası kurtardı
İnternet ve telefon kullanıcıları dikkat! Sözleşme mağduru olmayınİnternet ve telefon kullanıcıları dikkat! Sözleşme mağduru olmayın
Ünlü pizzacı Türkiye’de ödül aldıÜnlü pizzacı Türkiye’de ödül aldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Bakan duyurdu: Yeni ödeme sistemi 3 Şubat'ta başlıyor

Bakan duyurdu: Yeni ödeme sistemi 3 Şubat'ta başlıyor

Otomobil devi 3.4 milyon aracı geri çağırıyor

Otomobil devi 3.4 milyon aracı geri çağırıyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! 2020 bedelleri belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 2020 bedelleri belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Naci Ağbal: “2020 yılında yüzde 5 büyüme hedefimiz var”

Naci Ağbal: “2020 yılında yüzde 5 büyüme hedefimiz var”

Mazars 2019'da yüzde 10,4’lük gelir artışı sağladı

Mazars 2019'da yüzde 10,4’lük gelir artışı sağladı

Gedik Yatırım: 2020’nin toparlanma yılı olması öngörülüyor

Gedik Yatırım: 2020’nin toparlanma yılı olması öngörülüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Davos'ta konuştu

Bakan Albayrak'tan Davos'ta önemli açıklamalar

“Mobilyada söz sahibiyiz”

“Mobilyada söz sahibiyiz”

İnternet ve telefon kullanıcıları dikkat! Sözleşme mağduru olmayın

İnternet ve telefon kullanıcıları dikkat! Sözleşme mağduru olmayın

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.