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Balıkçılar uyardı: Hamsi fiyatı yükselişe geçebilir

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.12.2018 10:31 | Son Güncelleme

Karadenizli balıkçılar, olumsuz geçen hava şartları ve hamsinin Gürcistan bölgesine gitmesinden dolayı fiyatların yükselişe geçebileceğini dile getirdi.

Balıkçılar uyardı: Hamsi fiyatı yükselişe geçebilir

1 Eylül’de başlayan avlanma sezonunun ardından denizlere açılan balıkçıların yüzü palamutla güldü. Sezon başlarında 5 TL’ye satılan ve günden güne fiyatları değişkenlik gösteren palamut balığı hem balıkçıları hem de vatandaşları sevindirdi. Bir süre tezgahlarda satılan Marmara hamsisinin yerini alan ve Zonguldak taraflarında avlanmaya başlanan Karadeniz hamsisi de tezgahlarda bollaştı. Şu an 10 TL gibi bir fiyata satılan hamsinin, olumsuz hava şartları ve hamsi sürüsünün Gürcistan tarafına kaçmasından dolayı ilerleyen günlerde fiyatlanması bekleniyor. Balıkçılar, bugün ortalama 10 TL’den satılan hamsinin, ilerleyen günlerde 2 katına dahi satılabileceğini aktarıyor.

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, bu sezon o kadar fazla hamsi beklemediklerini önceden de söylediklerini belirtti. Hamsinin, Batı Karadeniz Bölgesi'nden tezgahlara ulaştığını aktaran Arslan, “Zonguldak, Ereğli ve Sinop o civarlardan tezgahlara geliyor. Buralarda hemen hemen bir aydır avcılık yapılıyor. Tabii dönem dönem çok yoğun olduğu zamanlar oluyor. Hava şartlarıyla alakalı çok sert rüzgarlı havalar olduğu zaman tekneler birkaç gün denize çıkamıyor. Tabii bu hemen de fiyatları etkiliyor. Bugün 10 liraysa hamsi, yarın bu şartlar oluştuğu zaman 20 liranın üzerine çıkıyor” dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ AY HAMSİ BOL OLMAYABİLİR, 3 AY GÜRCİSTAN HAMSİSİ TÜKETİLEBİLİR'

Başkan Arslan, gelecek ay hamsinin azalma ihtimalinin de olduğuna dikkat çekerek, "Bu hamsi sürekli olmayacak gibi. Şu anda zaten Doğu Karadeniz'e doğru hareket etmiş, balık sürüleri, tekneler peşinde. Şu anda tekneler Samsun'u da geçti, bu tarafa Doğu Karadeniz'e doğru hareket ediyor. Büyük ihtimalle bu hareketlilik devam edecek ve Doğu Karadeniz'den hamsi Gürcistan sularına veya karşı kıyılara geçerek yine artık Ocak, Şubat, Mart aylarını Gürcistan’dan gelen hamsiyle geçireceğiz” şeklinde konuştu.

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, fiyatı artmadan vatandaşların bol bol hamsi yemeleri gerektiğine de işaret ederek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Buradan tüketicilere söyleyebilirim, özellikle şu anda hamsi 10 lira gibi bir fiyata satılıyor. Bol bol tüketsinler. Çünkü önümüzdeki aylar bu hamsi 20 liraya da çıkar, belki daha da üzerine çıkar. Böyle de bol hamsi göremeyiz. Şu an bolken vatandaş bunu tüketsin.”

'KÜÇÜK BALIKÇLAR AÇILAMIYOR'

Ordu Gülyalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Birol Koçak ise küçük balıkçı teknelerinin hava şartlarından dolayı denize açılamadığını belirterek, "Havalar düzeldikten sonra tekrar mezgite başlayacaklar. Palamut bittikten sonra mezgite başlandı. Bol bir şekilde mezgit balığı beklenilmiyor. Şu an Batı Karadeniz'deki bir hamsi avcılığı var. O da havalardan dolayı 3-5 gün ara vermişti. Şu an onlarda başladılar. Bu sabahtan itibaren bolluğunu göstertti. Tezgahlara da bol bir şekilde düştü. Fiyatlar 10 liraya kadar düştü. Ama bunun 10 liraya düşmesi yarın 15 lira olmayacak diye bir kanun yok. Yarın da daha az çıkıp 15 lira olur, tezgahta günlük fiyat değişir. Mezgit balığında zaten fiyat hemen hemen standart. 20 liradan aşağı düşmüyor. Hamsiyi sevenler şu an fırsat gibi düşünsünler. Şu an daha bol tüketebilirler ama bakmışınız hafta sonu ızgara yaparım diye hesap edenler 20 lirayla karşılaşabilirler. Çünkü deniz bu. Bugün olur yarın olmaz. Şu an zaten hamsinin göç dönemi" şeklinde konuştu. KAYNAK:İHA

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