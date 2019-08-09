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Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yeni düzenleme üzerinde çalışılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.08.2019 10:50 | Son Güncelleme

BDDK yetkililerinden alınan bilgiye göre, bankalardan kredi kullanan firma ve grupların bağımsız denetim raporu sunma zorunluluğunun başladığı 500 milyon TL'lik sınırın 100 milyon TL'ye düşürülmesi planlanıyor. Söz konusu değişiklikle bankalara detaylı finansal bilgi temin etmekle yükümlü kılınan reel sektör firmalarının kapsamı genişletilecek ve mali şeffaflığı artırılacak, bankaların firmalara ait güncel verilere erişim imkanı kolaylaştırılacak.

Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yeni düzenleme üzerinde çalışılıyor

Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları kapsamında, bankalardan kredi kullanan firma ve grupların bağımsız denetim raporu sunma zorunluluğunun başladığı 500 milyon TL'lik sınırın 100 milyon TL'ye düşürülmesi planlanıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları kapsamında, bankalardan kredi kullanan firma ve grupların bağımsız denetim raporu sunma zorunluluğunun başladığı 500 milyon TL'lik sınırın 100 milyon TL'ye düşürülmesi gündemde.

Bu kapsamda, mevcut riski 100 milyon TL ve üzerinde olan veya alınacak yeni krediyle birlikte bu sınırın üzerine çıkacak müşterilerin kredi tahsis aşamasında, bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları ve mali rasyoları içeren analiz tablolarını bankalara sunmasına yönelik çalışma yürütülüyor.

Böylece, bankalara detaylı finansal bilgi temin etmekle yükümlü kılınan reel sektör firmalarının kapsamı genişletilecek ve mali şeffaflığı artırılacak, bankaların firmalara ait güncel verilere erişim imkanı kolaylaştırılacak.

Yapılan etki analizinde 500 milyon TL sınırına göre bankacılık sektörü toplam nakdi kredilerinin yüzde 33'lük kısmı düzenleme kapsamında iken 100 milyon TL sınırına (2 bin 128 adet kredi müşterisi) göre söz konusu oran yüzde 47'ye yükselecek ve bankacılık sektörü için sistemik risk oluşturabilecek büyüklükteki krediler düzenleme kapsamına alınacak.

FİNANSAL YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR

Kurumsal yönetim standartlarının yükseltilmesi ve finansal yönetim kalitesinin artırılması için de bir çalışma yapılıyor. Bu kapsamda yapılan çalışmayla yine 100 milyon TL üstü bankacılık sektörü toplam nakdi kredisi bulunan firmaların kurumsal yönetim yapı ve süreçleriyle ilgili öz değerlendirmelerinin kredi başvuruları esnasında bankalarca alınmasının zorunlu tutulması amaçlanıyor.

Nisan ayında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından kamuoyuna açıklanan "Yeni Ekonomi Programı, Yapısal Dönüşüm Adımları 2019" başlıklı programda, reel sektörle ilgili olarak; "Toplam riski 100 milyon TL ve üzeri olan grupların, bağımsız denetim raporlarını bankalara sunmasının zorunlu hale getirilmesi, mali şeffaflığın artırılması, kurumsal yönetim standartlarının yükseltilmesi, finansal yönetim kalitesinin artırılması" başlıklarına yer verilmişti.

BDDK tarafından çıkarılan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'e 19 Şubat'ta eklenen maddeyle özetle; bankacılık sistemindeki mevcut riski 500 milyon TL ve üzerinde olan kredi müşterilerinin bankalara yapacağı kredilerin tahsis aşamasında, bağımsız denetimden geçmiş olmak üzere, konsolide olmayan ve konsolide finansal tablolarının, ana ortaklıklarının finansal tablolarının ve bunlar esas alınarak hesaplanacak rasyoları içeren analiz tablolarının bankalarca alınması zorunlu hale getirilmişti.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
kredi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mehmet A

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