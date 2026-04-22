Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
ŞOK'a para sayma makinesi geliyor! 25 Nisan 2026 ŞOK aktüel kataloğu
  Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor! 25 Nisan 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Şok market, bu hafta da dopdolu bir içerikle karşımıza çıkıyor. Merakla beklenen şok aktüel listesinde ev tadilatından teknolojiye kadar pek çok seçenek var. Şok katalog sayfalarında özellikle evini yenilemek isteyenler için harika fırsatlar sunuluyor. Şok aktüel ürünler arasında Aprilla el aletleri ve Arzum süpürgeler öne çıkıyor. Şok ta bu hafta başlayan kampanyaları, şok ta hafta sonu indirimleri ve daha fazla marketin kataloglarını görmek için bizi takipte kalın!

ŞOK marketin Nisan ayı sonu fırsatlarında hem evini yenilemek isteyenler hem de teknoloji meraklıları için çeşitli ürünle yer alıyor. İlk sayfada tadilat işlerine yönelik Aprilla markalı şarjlı el aletleri, Polisan boya çeşitleri ve çeşitli organizer kutular öne çıkarken; ikinci sayfada temizlik ve kişisel bakımı kolaylaştıracak Arzum dikey süpürge, Fakir toz torbasız süpürge ve Kiwi akıllı baskül gibi elektrikli ev aletleri dikkat çekiyor.

Aprilla 18v akülü vidalama çantalı set 1,190 TL

  • Aprilla 18v akülü vidalama çantalı set 1,190 TL
  • Aprilla katlanabilir şarjlı vidalama 449 TL
  • Aprilla şarjlı avuç taşlama 999 TL
  • Polisan quartz tavan boyası 7,5 kg 599 TL
  • Polisan quartz iç cephe boyası 10 kg 429 TL
  • 4'lü slim organizer set 349 TL
  • Küp organizer 249 TL
  • Takım çantası 16" 249 TL
  • Luiza merdiven 5+1 1,190 TL
  • Paslanmaz derz kazıyıcı çift bıçaklı 50 TL
  • High tack yapıştırıcı beyaz 199 TL
  • Boya sökücü sprey 50 TL
  • Etiket sökücü sprey 50 TL
  • Vernik sprey 59,95 TL
  • Paketleme bandı 49,95 TL
  • Pattex japon yapıştırıcı 44,95 TL
  • Derz tamir dolgusu beyaz 59,95 TL
  • Pva hobi tutkalı 75 TL
  • Japon yapıştırıcı iğneli 39,95 TL
  • Fonksiyonel batarya ucu 179 TL
  • Turbo pervaneli duş başlığı seti 249 TL
  • Fonksiyonel batarya ucu 79,95 TL
  • Lavabo filtre süzgeci 100 TL
  • Spiralli taharet el duşu seti 199 TL
  • Fonksiyonel esnek eviye borusu 299 TL

Arzum lungo 2'si 1 arada dikey süpürge 1,699 TL

  • Arzum lungo 2'si 1 arada dikey süpürge 1,699 TL
  • Fakir range toz torbasız süpürge tss 3038 3,499 TL
  • Torima para sayma makinesi 2,999 TL
  • Arzum ar5130 hairstar saç kurutma makinesi 1,099 TL
  • Powertec ense, sakal, vücut kılı makinesi 249 TL
  • Evo şarjlı saç sakal tıraş makinesi 599 TL
  • Kiwi 1085 akıllı dijital banyo baskülü 329 TL
  • Piranha 3393 duvar şarjı 65 w 599 TL
  • Piranha 3390 duvar şarjı 33 w 299 TL
  • Piranha 3391 duvar şarjı 20 w 249 TL
  • Piranha 45650 akım korumalı 3'lü uzatma kablosu 399 TL
  • Piranha 45640 akım korumalı 3'lü uzatma kablosu 399 TL

Kasa arkası indirimleri:

  • Sleepy extra ıslak havlu 3x50 adet 50 TL
  • Le petit marseillais duş jeli çeşitleri 149 TL
  • Eti lifalif yulaf ezmesi avantajlı paket 100 TL
  • Bingo çamaşır suyu oksijenli 89 TL
  • Ülker sütlü çikolata 55 TL

Bu içerik 22 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

