TOKİ'den mesaj geldi: İstanbul'da 500 bin konut kurasının çekileceği saat belli oldu

Kuralar 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde çekilmeye başlanacak. Kuranın tamamlanması ise 3 gün sürecek

Cansu Çamcı
TOKİ, “Yüzyılın Konut Projesi” olarak duyurduğu 500 bin sosyal konut kampanyasının İstanbul ayağına ilişkin kura takvimini paylaştı.

TOKİ’nin verdiği bilgilere göre kura çekimi, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde başlayacak ve 27 Nisan Pazartesi günü sona erecek. Milyonlarca başvurunun yapıldığı projede hak sahipleri bu sürecin sonunda belli olacak.

TOKİ'DEN MESAJ!

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesine ilişkin vatandaşlara atılan mesaj;

"500 Bin sosyal konut kampanyası kapsamında İstanbul 100.000 Adet Konut Projesi için hak sahibi belirleme kurası 25 Nisan 2026 tarihinde saat 14:00'de "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde" başlayacak olup, 27 Nisan 2026 tarihinde kura çekiliş programı sona erecektir.

Kuralar web sayfamızda yer alan kura sıra numarasına göre çekilecektir. Kura çekilişi Youtube hesabımızdan canlı olarak yayınlanacaktır. Detaylı bilgi için: talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/istanbul.html"

Milyonlarca başvuranın yaklaşık 3 aydır beklediği TOKİ sonuçları, İstanbul etabıyla tamamlanmış olacak.

