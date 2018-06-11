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Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tünelleri'ni bugün açıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.06.2018 11:18 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım'ın, İzmir'deki 35 projesinden olan Sabuncubeli Tünelleri'nde sona gelindi. Tüneller Başbakan Yıldırım'ın katılacağı törenle bugün hizmete girecek.

Bu proje ile Hem İzmir-Manisa arasındaki ulaşım süresini 15 dakikaya indirecek hem de yolun en zorlu bölümünün kolayca geçilmesini sağlayacak olan tünellerin sağladığı en önemli avantajlardan biri ise sık sık can kayıplarına yol açan korkunç 14 viraj da ortadan kalkmış olacak.

İzmir-Manisa arası 15 dakikaya inecek

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10 bin kişilik iftar sofrası kurulacak

10 bin kişilik iftar sofrası kurulacak
Sabuncubeli Tünelleri'nde açılış sırasında tünel içinde yaklaşık 10 bin kişilik iftar sofrası kurulacak. Ramazan Bayramı'nda kullanılacak olan tüneller, kamu kaynaklarıyla yapıldığı için geçişler ücretsiz olacak.
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Başbakan’ın açılışı yapmasının ardından tünel araç trafiğine açılacak ve geçişler ücretsiz olacak.
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“73 yaşındayım, yıllardır gider gelirim harika bir şey bu”

“73 yaşındayım, yıllardır gider gelirim harika bir şey bu”
Tünelin açılmasını dört gözle bekleyen vatandaşlar da devletin desteğine teşekkür etti. Bir vatandaş, “Manisa İzmir 15 dakikaya inecek, harika bir şey bu. Ben 73 yaşındayım defalarca gittim geldim, bu Sabuncubeli hep sorun çıkarmıştır vatandaşa. Çok şükür açılıyor” derken, diğer vatandaşlar da “Çok iyi olacak, bir an önce açılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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Sabuncubeli Tüneli, İzmir-Manisa karayolunun 21. kilometresinde bulunuyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde, 2011 yılında İzmir'den milletvekili adayı olduğu sırada açıkladığı 35 proje arasında, Sabuncubeli Tünelleri de yer aldı.
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Hem İzmir-Manisa arasındaki ulaşım süresini 15 dakikaya indirecek hem de yolun en zorlu bölümünün kolayca geçilmesini sağlayacak olan tünellerdeki tüplerin uzunluğu da 4 bin 70 metre olarak planlandı. İHA
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Anahtar Kelimeler:
sabuncubeli Başbakan Yıldırım izmir manisa evliya çelebi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hayret bu tüneli kamu kaynakları ile yapmışlar YİP ile yapıp geçir garantisi verip bir yandaşı (doğal olarak RTE'yi) neden zengin etmemişler acaba
Vatana,Millete hayırlı uğurlu olsun.
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