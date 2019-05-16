FİNANS

BDDK Başkanlığına yeniden Mehmet Ali Akben atandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.05.2019 08:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı'nın atama kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığına Mehmet Ali Akben yeniden atandı.

BDDK Başkanlığına yeniden Mehmet Ali Akben atandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, BDDK Başkanlığına Mehmet Ali Akben, TMO Genel Müdür Yardımcılığına Ümit Orhan atandı.

MEHMET ALİ AKBEN KİMDİR?

Mehmet Ali Akben, 2015 yılı itibariyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ( BDDK)’nın başkanıdır.

Akben, 1961 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya gelmiştir. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu ve sonrasında iş hayatına adım attı.

1980-1984 yılları arasında çeşitli özel sektör şirketlerinde görev yaptı.

1985-1986 yıllarında Cankurtaran Holding’de Muhasebe Müdür Yardımcısı görevini üstlendi.

1986-1989 döneminde Faisal Finans Kurumu’nda Muhasebe Şefliği görevini yürüten Mehmet Ali Akben, 1989-1999 yılları arasında Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu Mali İşler Müdürü olarak görev yaptı.

1999 yılından itibaren Anadolu Finans Kurumu Genel Müdür Yardımcılığını üstlenen Akben, 2006 yılından 2011 yılına kadar Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

2012 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurul üyeliğine atandı. 15 Mayıs 2015 tarihi itibariyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığına atandı ve Başkan olarak görevlendirildi.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, 09 Ekim 2018’de Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ekonomi Politikaları Kuruluna atanmıştır.

Mehmet Ali Akben, evlidir ve 3 çocuğu vardır.

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