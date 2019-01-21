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BDDK'dan sosyal medya uyarısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2019 13:42 | Son Güncelleme

BDDK, sosyal medya platformlarında banka müşterilerini hedef alan sahte reklamlar için uyarıda bulundu. Sosyal medya platformlarında banka müşterilerini hedef alan sahte reklamlarda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına, bu paylaşımlara itibar edilmemesİ hususunda uyardı.

BDDK'dan sosyal medya uyarısı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sosyal medya platformlarında banka müşterilerini hedef alan sahte reklamlarda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına, bu paylaşımlara itibar edilmemesi ve gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda uyarıda bulundu.

BDDK, sosyal medya platformlarında banka müşterilerini hedef alan sahte banka site bağlantılarını içeren reklamlar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, söz konusu reklamlar, BDDK ismi ve logosuna ilaveten banka logosu ve görselleri kullanılarak hazırlanmış olup sosyal medya kullanıcılarına BDDK tarafından düzenlenmiş gibi görünen kredi kartı ücret iadesi veya banka tarafından düzenlenmiş görünen hediye çekilişi kampanyasına katılım, kredi kartı puan kampanyasına katılım, kolay kredi kullanımı gibi cezbedici ama gerçek olmayan vaatler sunuyor.

İlgili reklamlarda, sahte sitelere yönlendirilen kullanıcılardan isim, cep telefonu, hesap numarası, kullanıcı parolası, kredi kartı numarası, banka kullanıcı kodu ve şifresi gibi kişisel bilgilerin girilmesi talep ediliyor. Ayrıca ilgili reklamlarda, sahte sitelere yönlendirilen kullanıcıların, bu siteler vasıtası ile mobil cihazlarına veya bilgisayarlarına, kullanıcı bilgilerine erişim amaçlı zararlı yazılımlar yüklenmesi ve bu yöntemlerle elde edilen bilgilerin, kullanıcıların hesaplarından para çekmeye yönelik dolandırıcılık eylemlerinde kullanılması hedefleniyor.

BDDK tarafından yapılan duyuruların resmi internet sitesi olan "https://www.bddk.org.tr" adresinden yayımlandığı belirtilerek, "Tespit edilen sahte hesap yada sitelere erişim ile ilgili gerekli işlemler tarafımızca tesis edilmektedir. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına, yukarıda belirtilen hususların duyurulmasında ve bu çerçevede sosyal medya platformlarında yer alan söz konusu reklam bağlantılarına ek olarak, güvenlik açığı olma ihtimali yüksek olan sosyal medya platformlarında yer alan benzeri paylaşım, reklam ve ilanlara itibar edilmemesi ve gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususlarının hatırlatılmasında fayda mülahaza edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) sosyal medya

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