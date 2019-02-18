FİNANS

Benzine 27 kuruş zam

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.02.2019 16:22 | Son Güncelleme

En son en son 5 Şubat'ta 6 kuruş zam yapılan benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 27 kuruş zam yapıldı. Benzinin litresi İstanbul'da 6,09 liradan 6,36 liraya, İzmir'de 6,14 liradan 6,41 liraya yükselecek.

Benzine 27 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 27 kuruş zam yapıldı.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,43 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,09 liradan 6,36 liraya, İzmir'de 6,14 liradan 6,41 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatına en son 5 Şubat'ta 6 kuruş zam yapılmıştı.

KAYNAK:AA


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benzin zam akar

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ver mehteri verrr hamdolsun ekonomimiz çok iyi avrupa bizi kıskanıyor
ucuza domates biber yerken sesiniz çıkmıyor..nerden karşılanacak bu para...tatlı tatlı yemenin acı acı geğirmesi olurmuş...
tanzim satışı domatesi bibere değil, benzin,elektrik,gaz uygulayın fiyatlar ertesi gün düşer
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