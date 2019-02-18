Benzine 27 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 27 kuruş zam yapıldı.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,43 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,09 liradan 6,36 liraya, İzmir'de 6,14 liradan 6,41 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatına en son 5 Şubat'ta 6 kuruş zam yapılmıştı.

KAYNAK:AA

Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı



19/02/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 27 Krş/Lt

pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — Epgis (@trepgis) 18 Şubat 2019



