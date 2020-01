BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039325 -0,15 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,019619 -0,07 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,022259 -0,07 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,067741 -0,03 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,031421 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016884 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,050749 -0,83 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043130 -0,67 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,136636 -0,57 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,072930 -0,56 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,026533 -0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,122162 -0,49 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,067401 -0,48 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,083784 -0,46 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,030231 -0,45 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,021917 -0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010336 -0,37 NN Hay. Em. Altın EYF 0,018717 -0,32 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,031091 -0,32 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,030083 -0,31 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031381 -0,28(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)