Bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak

“1000 liranın altında emekli maaşı bırakmama” sözümüzü yerine getiriyoruz. Gerçekleştireceğimiz mevzuat değişikliği ile emeklilerimiz 1000 TL’nin altında maaş almayacak. Düzenlemeden 150 bin emekli yararlanacak.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 Günlük İcraat Planı Tanıtım Toplantısı’nda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın 100 günlük yol haritasına ilişkin duyurduğu hedefler kapsamında kadınlarımız, gençlerimiz, işverenlerimiz, ihtiyaç sahiplerimiz, çalışanlarımız ve emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. 100 gün içerisinde önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda çalışanlarımızın, şehit ve gazilerimizin sosyal güvenlik koşullarına yönelik düzenlemelerimiz şu şekildedir:

Bakanlığımız, maddi zorluk içindeki ağır kronik hastaların tedavilerini aksatmadan sürdürmelerini sağlamak için önemli bir adım atıyor. 2828 sayılı Kanun çerçevesinde uygulanan evde bakım yardımı alanlar hariç, 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ve ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların tedavilerini aksatmadan sürdürebilmelerini amaçlıyoruz. Bunun için, hastalara, kullanılan cihazın aylık yaklaşık ortalama tüketimi tespit edilerek elektrik tüketim desteği vereceğiz.

İşsizlik ödeneğinde başvuru şartlarını esnetiyoruz. Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün kesintisiz prim ödeme şartını kaldırıyoruz. Bu kuralı, “Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan” şeklinde değiştiriyoruz. Bu düzenlemeden 12.500 kişinin daha yararlanmasını öngörüyoruz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. Bu amaçla yaşama geçireceğimiz uygulamalar ve atacağımız kalıcı adımlarla şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin SGK borçlarını terkin ediyoruz.

“MÜKERRER GÖRÜNTÜLEME YÜKÜNDEN KURTULUYORUZ”

Hastalarımızın işlem takibi, görüntü ve tetkik paylaşımlarının elektronik ortama aktarımını sağlayarak teşhis ve tedavi noktasında gereksiz radyasyon alımının önüne geçmeyi ve yine bu sayede sağlık alanında önemli bir tasarruf sağlamayı hedeflemekteyiz. Sağlık hizmet sunucusu tarafından çekilen ve kaydedilen BT-MR görüntülerinin, internet aracılığıyla diğer sağlık hizmet sunucuları tarafından görüntülenmesini sağlayacak söz konusu uygulama ile birlikte görüntü ve tetkik maliyetinde yüzde 5 azalma öngörüyoruz.

“ENGELLİLER TEK BİR SAĞLIK KURULU RAPORU İLE TÜM İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK”

Bakanlığımızca, Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında yaşanan sorunların giderilmesi ve engellilerimizin hak ettikleri sosyal desteğe daha etkin ulaşmasını amaçlamaktayız. Bu doğrultuda engelli vatandaşlarımızın her bir işlem için ayrı ayrı rapor almasının önüne geçmeyi hedefliyoruz.

“BAĞ-KUR’A BORÇLU SİGORTALILARIN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMASI KOLAYLAŞTIRILACAK”