Binali Yıldırım'dan Çanakkale Köprüsü müjdesi!

Meclis Başkanı ve AK Parti Adayı Binali Yıldırım 1915 Çanakkale Köprüsü Keson Batırma Töreni'nde konuştu. Yıldırım, konuşmasında Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihinin erkene alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bakan olarak Çanakkale'ye geldiğimde 'Çanakkale Geçilmez' sözünü gördüğümde şunu düşündüm: Bu söz düşman için söylenmişti, şimdi niye geçilmiyor acaba? Doğru düzgün deniz taşımacılığı yok, yol deseniz hak getire, Çanakkale'den Bandırma'ya Kaz Dağları'na doğru düzgün yol yok. Yollar çok ama çok zayıf. Havaalanı var sefer yok. Ecdad 'Çanakkale Geçilmez" dediler ama Çanakkale denizden de karadan da havadan da geçilen bir yer olacak dedik ve çalışmalara başladık.

1915 Çanakkale Köprüsü 2018 Mart'ında temelini attık. 2022'de proje 18 Mart'ta bitecek müjdeyi veriyoruz.

