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Binali Yıldırım'dan Çanakkale Köprüsü müjdesi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.01.2019 12:42 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım Çanakkale Köprüsü’nün planlandığı tarihten daha önce tamamlanacağını ve 18 Mart 2022’de ulaşıma açılacağını söyledi. Binali Yıldırım, “Bu büyük bir müjde büyük bir haber. Çanakkalemiz için ülkemiz için” dedi.

Binali Yıldırım'dan Çanakkale Köprüsü müjdesi!

Meclis Başkanı ve AK Parti Adayı Binali Yıldırım 1915 Çanakkale Köprüsü Keson Batırma Töreni'nde konuştu. Yıldırım, konuşmasında Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihinin erkene alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bakan olarak Çanakkale'ye geldiğimde 'Çanakkale Geçilmez' sözünü gördüğümde şunu düşündüm: Bu söz düşman için söylenmişti, şimdi niye geçilmiyor acaba? Doğru düzgün deniz taşımacılığı yok, yol deseniz hak getire, Çanakkale'den Bandırma'ya Kaz Dağları'na doğru düzgün yol yok. Yollar çok ama çok zayıf. Havaalanı var sefer yok. Ecdad 'Çanakkale Geçilmez" dediler ama Çanakkale denizden de karadan da havadan da geçilen bir yer olacak dedik ve çalışmalara başladık.

1915 Çanakkale Köprüsü 2018 Mart'ında temelini attık. 2022'de proje 18 Mart'ta bitecek müjdeyi veriyoruz.

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Binali Yıldırım çanakkale Çanakkale Köprüsü

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Vatana Millete hayırlı uğurlu olsun.. İcraat Adamı Hizmet Adamı! İnşaallah İstanbul Belediye Başkanı seçildiğinde yine yeni Hizmet ve İcraatlarını göreceğiz... Kimi laf üretir Kimi iş "aynası iştir Kişinin, Lafa Bakılmaz!"
geçiş ücreti 200 TL olur kesin. büyük müjde büyük haber gerçekten !!!
2022’nin müjdesini şimdiden vermeye başladılar bunlardan korkulur
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