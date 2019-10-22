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Bingöl'deki Yukarı Kaleköy Barajı'na dünya birinciliği

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.10.2019 14:52 | Son Güncelleme

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan Bingöl Yukarı Kaleköy Barajı, Çin'de düzenlenen Silindirle Sıkıştırılmış Barajlar Kongresi'nde dünya birincisi oldu.

Bingöl'deki Yukarı Kaleköy Barajı'na dünya birinciliği

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) yapılan Bingöl Yukarı Kaleköy Barajı, Çin'de düzenlenen Silindirle Sıkıştırılmış Barajlar Kongresi'nde dünya birincisi seçildi.

AA muhabirinin genel müdürlükten edindiği bilgilere göre, Bingöl Yukarı Kaleköy Barajı, Çin'de düzenlenen kongrede Baraj İnşaatlarına Yön Veren ve İlham Kaynağı Olan Projeler Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.

Yarışmada, Türkiye 9 aday arasında yarıştı, Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonunun (ICOLD) 8 kişilik üyesinin 6'sı Bingöl Solhan Yukarı Kaleköy Barajı'na oy vererek birinci seçilmesini sağladı. Tamamlanma hızı, tasarımı, şantiye içi organizasyonu ve beton tesisleri kurulumu gibi etmenler nedeniyle Barajın birinci seçildiği belirtildi.

Yarışmada birinci olan Yukarı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), Bingöl'ün Solhan ilçesinde Murat Nehri üzerinde yer alıyor. Geçen yıl faaliyete başlayan baraj, işletmedeki barajlar içerisinde Türkiye'nin en büyük kurulu güce sahip yedinci projesi olarak öne çıkıyor. Baraj, özel sektör tarafından gerçekleştirilen projeler içinde ise en büyük kurulu güce sahip HES projesi unvanlarına sahip.

Baraj, yıllık 1,5 milyar kilovat saat elektrik üretimiyle 454 bin 595 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılıyor. Proje, sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 477 bin 686 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek üretimini sağlıyor.

Barajda kullanılan silindirle sıkıştırılmış beton tekniği ise son yıllarda Türkiye'de birçok baraj ve yol inşaatında yoğun olarak tercih ediliyor. Bu yöntemde beton, kamyon ya da bant sistemi ile taşınıp vibrasyonlu silindir aracılığı ile sıkıştırılıyor.

'YENİ REKOLARIN ALTINA İMZA ATIYORUZ'

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, kendi sınıfında dünyanın en yüksek barajlarını yaptıklarını belirterek büyük su işleri kapsamında bulunan ülkenin vizyon projelerinde çalışmalarının son hızıyla devam ettiğini aktardı. Aydın, şunları kaydetti:

"Dünyanın sayılı büyük barajlarından olan Ermenek ve Deriner barajlarını tamamladık. Şimdi yeni rekorların altına imza atıyoruz. Tamamlandığında 275 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek 3. barajı olacak Yusufeli Barajı inşaatı hızla devam ediyor. Bunlardan biri de Yukarı Kaleköy Barajı'dır. Bu ödül milletimizindir. Bu sebeple emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kaleköy Barajı Bingöl

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