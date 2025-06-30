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Nüfus gündüz 82, gece 10 bin! Birkaç saat arayla bambaşka manzara

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Hande Dağ

Antalya'nın turizm merkezi Kaleiçi'nde eğlence mekanlarının yoğun olduğu 82 nüfuslu Tuzcular Mahallesi'nde gündüzleri sokaklar boş kalırken, nüfus akşam saatlerinde ise 10 bini geçiyor. Tuzcular Mahallesi Muhtarı Uğur Çetin, "Benim mahallemin nüfusu ben dahil 82. Yaz olduğu için mahalledekiler yaylaya da gidince nüfus daha çok düşüyor. Şu an benim mahallemde 12 kişiyiz. Akşam ise binlerce kişi var" dedi.

Turizm ve tarihin merkezi noktasında yer alan 4 mahalleli Kaleiçi'nde 82 nüfuslu Tuzcular Mahallesi'nin yaz aylarında akşam nüfusu 10 bini aşıyor. Gündüz saatlerinde sahil bantlarını tercih eden tatilciler ve yerleşik vatandaşlar, akşam olduğunda ise soluğu Kaleiçi bölgesinde alıyor.

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Özellikle eğlence, yeme içme ve tarihi doku eşliğinde yürüyüş yapma fırsatı sunan Kaleiçi, akşam apayrı ayrı bir kimliğe bürünüyor.

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Kaleiçi'nin merkezi noktasında yer alan ve eğlence mekanlarıyla bilinen Tuzcular Mahallesi'nde akşam saat 20.00'da başlayan hareketlilik, ilerleyen saatlerde daha da artarak gece 04.00'e kadar devam ediyor.

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"NÜFUSUMUZ 82, AKŞAMLARI 10 BİN"

Tuzcular Mahallesi Muhtarı Uğur Çetin, gündüz saatlerinde havanın çok sıcak olmasından dolayı insanların sahilleri tercih ettiğini belirtti.

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Çetin, "Benim mahallemin nüfusu ben dahil 82. Yaz olduğu için mahalledekiler yaylaya da gidince nüfus daha çok düşüyor. Şu an benim mahallemde 12 kişiyiz. Akşam ise binlerce kişi var. Bizim mahallemizde barlar, kafe ve konser alanlarının olduğu noktalar var ve bu yüzden daha hareketli. Şu an 10 bin kişi vardır" ifadelerini kullandı.

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Çetin, "Buraya dışarıdan gelen yerli ve yabancı tatilciler, Üçkapılar ile Hıdırlık Kulesi arasında geziyorlar, yemek yiyorlar ve eğleniyorlar" şeklinde konuştu.

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Çetin devamında, "Burada akşam saat 8'den sonra gece 4'e kadar hareketli ve canlı oluyor" dedi.

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"TATİLCİLER KONAKLAMA PROGRAMINA ALIYOR"

Kaleiçi'nin Antalya'nın kalbi olduğunu aktaran Çetin, yaşanan insan hareketliliğinin esnafa da olumlu yansıdığına dikkat çekti.

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Çetin, "Alanya ile Kaş arasındaki tatilciler, konaklama programlarının içine Kaleiçi'ni mutlaka 1 ya da 2 günlüğüne alıyor. Eğlence mekanları da çok burada" ifadelerini kullandı.

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Çetin "Herkesi bekliyoruz. Her yerin ayrı bir havası var ve burada lütfen bu soluğu alın. Herkesin rahatça dolaşabileceği ve para harcayabileceği bir nokta" dedi.

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Devamında Çetin, "Güvenlik konusunda da polis ve zabıta ekipleri sürekli buradalar" diye konuştu.

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Antalya Kaleiçi İşletmeciler Kültür Derneği Başkanı Fikret Çağlan ise, yaz aylarında gündüz saatlerinde sıcaktan dolayı Kaleiçi'ne gelinmediğini ancak akşam saatlerinde bu durumun değiştiğini söyledi.

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Kaleiçi'nin bir cazibe merkezi olduğunu kaydeden Çağlan, gündüz için de çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

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"GEZERKEN BİLE EĞLENİYORSUN"

Tatil için Ankara'dan kente gelen Evran Şan da, "Burası Ankara Kızılay'a benziyor. Gündüz boş, gece dolu oluyor. Hepsi yabancı. Hayat burada gece başlıyor. Gezerken bile eğleniyorsun. Bir de sıcak olmasa daha iyi olacak" diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Turizm turist
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