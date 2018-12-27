FİNANS

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yeni düzenleme!

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2018 08:54 | Son Güncelleme

Bireysel emekliliğe yeni düzenleme geldi. BES'ten ayrılanlar 3 yıl içinde yeniden sisteme otomatik girecek.

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yeni düzenleme!

Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma ve ayrılma hakkını kullanmış olanlar, üç yıl içinde sisteme otomatik olarak bir defalığına tekrar dahil edilecekler.

Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesine ilişkin esasları belirleyen yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı bu süreyi bir yıla kadar azaltabilecek veya 5 yıla kadar artırabilecek.

Yönetmeliğin 8. maddesine eklenen maddelere göre, çalışanların 45 yaşını doldurup doldurmadığının tespitinde, emeklilik planına dahil edilmeleri gereken takvim yılının ilk günü esas alınacak.

Bu maddenin yayım tarihi olan bugün itibarıyla emeklilik planına dahil edilmesi gereken çalışanların 45 yaşını doldurup doldurmadığının tespitinde ise 1 Ocak 2017 tarihi esas alınacak.

İlgili kanunlar kapsamında çalışan sıfatını haiz olmak kaydıyla 18 yaşını doldurmamış çalışanlar da yönetmelik kapsamında emeklilik planına dahil edilecek.

KAYNAK: REUTERS

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
hangi ülkede görülmüş devletin zorla milletini soymaya çalıştığını istemiyoruz kardeşim bes mes biz farkındayız sizin yapmaya çalıştığınız şeyin bes ayağına milletin parasını işleteceksiniz o keseceğiniz 50-100 tl ye ihtiyacı var milletin istemiyoruz kardeşim
istemiyoruz kardesim bu ne sık bogaz
akp ye oy verirken ucu bize dokunmadığı için rahattık. artık ucu bizlerede dokunmaya başlayınca ne yapıyor bunlar demeye başladık. acaba gerçekten akp boş bi partimi yeni yeni düşünmeye başladım. sanane zorunlu bireysel emeklilik yapıyorsun. ben faiz yemek zorunda değilim. bireysel emeklilik demek faiz demek haram demek
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