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Otomotiv Sanayii Derneği, 2026'nın ilk yarısına ilişkin verilerini açıkladı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) pazar verilerine göre, otomotiv ihracatı adet bazında bu yılın ocak-haziran döneminde 462 bin 552 olarak gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği, 2026'nın ilk yarısına ilişkin verilerini açıkladı

Otomotiv Sanayii Derneği, bu yılın ocak-haziran dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk 6 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 663 bin 397 adet olarak kaydedildi.

Otomobil üretimi de yüzde 16 gerileyerek 368 bin 480 oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 673 bin 611'i buldu.

Yılın ilk altı aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10, ağır ticari araç grubunda yüzde 9, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 10 arttı.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 62 oldu. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 63, kamyon grubunda yüzde 60, otobüs-midibüs grubunda yüzde 69 ve traktörde yüzde 27 seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv ihracatı ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla adet bazında yüzde 12 gerileyerek 462 bin 552 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 27 gerilerken, ticari araç ihracatı yüzde 8 arttı. Aynı dönemde traktör ihracatı da yüzde 26 artarak 6 bin 653 olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2026’nın ilk 6 aylık döneminde yüzde 17,5 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korumayı başardı. Toplam otomotiv ihracatı ise yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artışla 20,8 milyar dolar oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, yılın ilk 6 ayında otomobil ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 azalarak 5,4 milyar dolara gerilerken, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 2, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 5 arttı.

OTOMOBİLDE YERLİ PAYI YÜZDE 35 OLDU

Yılın ilk 6 ayında toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 daralarak 577 bin 583 düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde otomobil pazarı da yüzde 10 düşüşle 440 bin 234 olarak kayıtlara geçti.

Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla, toplam ticari araç pazarında yüzde 3, ağır ticari araç pazarında yüzde 8 ve hafif ticari araç pazarında yüzde 2 gerileme görüldü.

Söz konusu dönemde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 35, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 23 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil
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