FİNANS

Bitcoin yüzde 25 değer kaybetti

17 Ocak 2018 05:52

Piyasa değeri açısından en büyük 10 dijital para birimi Salı günü büyük oranda değer kaybetti.

Bitcoin yüzde 25 değer kaybetti

Bitcoin'in yüzde 25 değer kaybederek 13 bin dolar seviyesinden 11 bin dolar seviyesine kadar indiği görüldü.

 
Böylece Ocak ayında başlayan satış dalgasının kurbanı olan Bitcoin, Aralık ayından beri en düşük seviyesini görmüş oldu.
 
Bitcoin'in düşüşüne diğer kripto para birimleri de katıldı.
 
Ripple yüzde 40 kadar düşerken Ethereum yüzde 31 değer kaybederek 871 dolar seviyesine indi.
 
GÜNEY KORE: YASAKLAYABİLİRİZ
 
Güney Kore Maliye Bakanı Kim Dong-yeon'un dijital paraların ticaretinin yasaklayabileceklerini söylemesi yatırımcıları korkutmuştu.
 
Her ne kadar Kim, bu hamlenin bakanlıklar arasında ciddi bir şekilde müzekere edilmesi gerektiğini söylese de aynı zamanda mantıksız bir spekülasyon dalgasının görüldüğünü eklemiş ve bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söylemişti.
 
"BÜTÜN PARANIZI KAYBETMEYE HAZIR OLUN"
Londra'daki ETX Capital şirketinin kıdemli piyasa analisti Neil Wilson, Bloomberg'e yaptığı açıklamada Güney Kore'nin dijital paralar açısından dünyanın en büyük üçüncü piyasası olduğu hatırlatmasını yaptı.
 
Wilson; Güney Kore, Çin, Japonya ve ABD'nin dijital para piyasasına düzenleme getirme üzerine çalıştığını hatırlatarak belki de dijital paraların yükselişinin sonunun geldiği uyarısında bulundu.
 
Bloomberg televizyonuna konuşan Avrupa Birliği'nin Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) Başkanı Steven Maijoor ise yatırımcıların 'bütün paralarını kaybetmeye hazır olması' gerektiğini söyledi.
 
Forex.com sitesinden piyasa analisti Fawad Razaqzada ise Business Insider haber sitesine yaptığı açıklamada yaşananın 'kripto paralardan oluşan bir kan gölü' olduğunu aktardı.
(BBC TÜRKÇE)

 

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Okuyucu Yorumları22 yorum
  • 88 Oy
    Kumardan başka bir şey degil. Hala elinde tutanlar var. Sonra volkan konak dinlersiniz elumizeee verdiler diye
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  • 11 Oy
    @xinimcom KİMSENİN VERDİĞİ YOK BUGÜN 0TL YE İNER YARIN 1MİLYON TL OLUR PİYASA BU SADECE OYNAMAYI BİLCEKSİN BEN BİLMİYORUM ,SADECE BAKIYORUM SENDE BAKARSIN OLUR BİTER
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  • 12 Oy
    @xinimcom Kumar iyi bu dolandırıcılık...İzahı yok bunun...Tamamen saadet zinciri tarzı...Ulan bide çok para kazandılar haberi yapılıyor ya o hikaye ile daha çok dolandırıyorlar :)
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  • 52 Oy
    Bir günde yüzde 50-60 kazandıran kripto paraların ayda bir yüzde25 değer kaybetmesi gayet normal, Bu haberleri ençok kimler yapıyorsa emin olun yatırımlarını yapıyorlardır. İnşallah vatandaşlarımız finans patronlarının bu manipülasyonlarına kapılmayıp daha fazla kazanır.
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  • 68 Oy
    Kazandıklarında OH OH Vergide yok.Kaybettiklerinde VAH VAH Zararımızı DEVLET KARŞILASIN
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  • 11 Oy
    1-) Sanal ekonomi ile doları karşılıksız basarak tüm dünyaya gönderen ve karşılık göstermesi teminat göstermesi gerekmeden tüm dünyadan ithalat yapabilen ve buna mukabil kendi fiziksel malları ve varlıklarından hiç bir şey ödemesi gerekmeyen ABD bu karşılıksız dolarlar sayesinde 1980 den bu güne 2 trilyon dolarlık ekonomik hacimden 20 trilyon dolarlık bir refaha eriştirmiş kendini. Şimdi artık bununda sonuna geliyor çünkü üretim ve verimlilik ile beraber ilerlemeyen bir parasal hacim artışı için bir bedel ödenmeli ama ABD denen emperyalist ekip bunu ödememek için dünyada savaş çıkarma
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  • 5 Oy
    2-) tehditleri ile bu aşırı parasal genişleme faturasını dünyanın geri kalanına ödetmenin planları içinde. Dünyada dolar tutan ülkeler al kardeşim bu paralarını biz artık dolarla değil kendi paralarımızla ticaret ve üretim yapmaya başlayacağız dedikleri anda yeni bir dünya savaşı çıkmış olacaktır. Bunun işaretlerini Çinden duymaya başladık. Elbette daha iyi bir dünya mümkün. Daha insancıl ekonomik sistemler var. ABD ve İngilterenin kurguladığı sistemde ortaya çıkan hasıladan aslan payını ABD ve Avrupa alacak dünyanın geri kalanı ise kırıntılarla yetinecek.
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  • 3 Oy
    evet bir ingiliz bütün paranızı kaybetceksiniz dediyse ..... valla içim rahatladı kesin yükselir geri
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  • 1 Oy
    bilende bilmeyende konuşuyor. bitcoin ve diğer değerli kripto paralar dünyada kanul edilmiş. yok efendim saadet zinciriymiş ağzı olan konuşuyor bi araştırın bakalım
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  • 1 Oy
    1-) 1 ay önce 1000 lira yatırdım Bitcoin'e oradan da Altcoinlere. 1 haftada 5000 yapıp 2000ini çektim. 2. haftada 2000 daha çektim. Pazartesi 4000 daha çektim. Bitcoin düşüşünden önce 10.000 liralık Altcoinim vardı. Bitcoin tepetaklak olmaya başladığında %20 zararla Altcoinlerimi satıp Dolar aldım. Belirlediğim Altcoinler %50ye kadar düştüklerinde de tekrar Altcoinlerden aldım. Aldığım Altcoinlerden biri tekrar %100 arttı ve sattım. Diğerleri de artacak ve satacağım. Yani bu kriz bittiğinde siz Bitcoini olanlar battı diye sevinirken ben 10.000 liramı 16.000 yapıp bi 6.000 daha çekeceğim.
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  • 1 Oy
    2-) Diyelim ki Bitcoin ve Altcoinler toparlanamadı. Tamamen batacaklar. Ben 10 liraya dahi ihtiyaç duyduğum geçtiğimiz 1 ayda bir risk alıp 1.000 lira yatırarak 17.000 kazanıp bunun 8.000ini geri çektim. 1.000 lirası yatırdığım para dersek 7.000 lira da kar ettim. Sonuç olarak son 1-2 hafta hariç yatırım yapanların tamamı fazlasıyla zaten kazanmışlardır. Sonuç olarak siz Bitcoin ve Altcoine girip battılar diye sevineceğinize, kendiniz girmeyip kazanamadıklarınıza üzülün. Çünkü Bitcoin ve Altcoinler batarsa bir son 1-2 hafta büyük paralarla girenler kaybeder bir de sizin gibi hiç girmeyenler..
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  • 1 Oy
    Bitcoin elle tutulur fiziksel bişey değildir. Bu tür haberlerdeki altına benzer bitcoin resimlerine bakarak bitcoinin fiziksel bişey olduğunu düşünmeyin. Bitcoin yastığınızın altında saklayabileceğiniz bişey de değil. Bitcoin bildiğiniz bilgisayar kodudur. İnternetin fişini çekip taş devrine döndüğünüzde bitcoin buhar olur.
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  • 0 Oy
    DEVLET PARALARINIDA GÖRDÜK 5BİNTLYE YILLIK 100TL 200TL VEREN BANKALARIDA O ZAMAN HALK PEK AKILLIYDI ŞİMDİ KERİZ HEMİ HALA SİZ BUNUMU DESTEKLİYORSUNUZ SİZE NASIL ÇALIŞAN OLMALIKİ BEĞENEBİLİN HERKES KAZANMAYIP KAYBETSE VE SİZİN VERDİĞİNİZ İKİ KURUŞA SİZİ SIRTINDA TAŞISA İSTERMİYDİNİZ SİZ NE İSTİYORSUNUZ AÇIKCA ONU SÖYLEYİN OHLAYIP DURMAYIN SENİN İÇİN KESİN Bİ OKUL GEREK ONDAN KURMALI BİRAZ BİŞEYLER ÖĞRENİRSİN YOKSA TAHTIREVANMI İSTERDİNİZ
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  • 1 Oy
    Bilgisayarına Fidye virüsü bulaşıyor. Çok önemli bilgilerin bir çalışma hayatın. Korunmak için ya bir sürü masraf edeceksin yada yok olacak tüm emeklerin. Sonra adama ulaşıyorsun yarım yamalak iletişim sağlıyorsun adam yabancı ve senden fidye istiyor. Nasıl ödeyeceğim diyorsun Bitcoin al gönder diyor . 4 sene önce 1200 Tl lik bitcoin gönderdim simdiki biyatı 40 binlerde. Bu para ile uyuşturucu satışı yapılıyor internette. Neye hizmet ettiğini bilmediğimiz bu değeri neden bu kadar sahiplendi bu millet. Kolaya kaçmak için mi? Benim TL ile aldığım cripto para Rusyaya gitti. Milli değer kaybı..
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  • 3 Oy
    globalizm çini yokeder. onlar böyle projelere kanmaz. kanmadı da. bitcoin bir zaman sonra sönüp unutulup gidecek.
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  • 8 Oy
    Bi yasaklansın bak noluyo bi koyacaklar o zaman
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  • 23 Oy
    Arkasında devlet olmayan para mı olur?Küresel ölçüde bir dolandırıcılık yapıyor birileri.Bir koyup on almak isteyen aç gözlüler de buraya üşüşüyor.Zararını görecekler.Sanal para ne demek,paranın ya da bir kağıdın karşılığı varsa değerlidir,geçerlidir.
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  • 6 Oy
    dolarin 70 li yillardan beri karsiligi yok arkadasim.ayrica sanal para degil kripto para bu.konuya cokyanlos yerlerden bakiyorsunuz
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  • 48 Oy
    BİTCOİN DENEN BİRİM SAADET ZİNCİRİNİN TIPKISININ AYNISI SAKIN OLAKİ KANMAYIN İNANMAYIN BU ÜLKEDE BANKERLİK VE BANKER KASTELLİ OLAYLARI YAŞANDI SAKIN PARANIZ PUL OLACAK ÇOK YAKINDA BENDEN UYARMASI,BÖYLE BİR SİSTEME GİRENLER İLK BAŞLANGICINDA BİR MİKTAR VPARA KAZANMIŞ OLABİLİRLER AMA GİTTİKÇE GÖRECEKSİNİZ SIFIRA İNECEK.BENDEN SÖYLEMESİ PİSMAN OLMAYIN
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  • 6 Oy
    @atimetin En büyük sıkıntı bu zaten, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak.
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  • 7 Oy
    @atimetin Bitcoin ile Saadet zincirinin tek bir ortak noktasını söyleyebilir misin acaba?
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  • 62 Oy
    Kerizzto para birimi bitcoin bir günde 2 bin dolar değer mi kaybetmiş, bir birim çakma paraya 13 bin dolar veren keriz varmıymış, uyanık it çakal ve internet kopuklarının para tokatlama, keriz ayıklama amacıyla uydurduğu hiç bir garantisi ve varlığı olmayan neyi temsil ettiği anlaşılamayan saadet zincirine 13 bin dolar verip kendisi de aklı sıra bir başka kerize iteleyip, benden atlasında kimde patlarsa patlasın sistemini yasaklayamayan bu hükümete de yazıklar olsun. Ula bari paraları Fadıl Akgündüze falan emanet edin hiç değilse araba bir site falan inşa ediyordu o...
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