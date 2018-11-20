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Black Friday çılgınlığı başlıyor! Hangi marka ne kadar indirim yapacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.11.2018 16:14 | Son Güncelleme

Black Friday'de (Kara Cuma) mağazalar ve internet siteleri kullanıcılarına hatırı sayılır indirim kampanyaları sunuyor. Black Friday kapsamında Türkiye’de de pek çok site indirim kampanyası başlattı. İşte Türkiye’deki ‘Kara Cuma’ indirimleri.

Milyonlarca müşterinin mağaza ve online sitelere akın ettiği Kara Cuma (Black Friday) için geri sayım başladı. Ülkemizde de Kara Cuma çılgınlığı başladı.

Türkiye’deki ‘Black Friday’ indirimleri ne zaman?

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Ülkemizde pek çok online alışveriş sitesi bu kapsamda indirim kampanyalarına şimdiden start verdi. İşte Türkiye’deki ‘Black Friday’ indirimleri...
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AMAZON.COM.TR

AMAZON.COM.TR
19-26 Kasım tarihleri arasında özel fiyat avantajlarıyla büyük indirimlere sahne olacak Amazon.com.tr, yüzlerce üründe 50 TL üzeri alışverişlerde ücretsiz teslimat hizmeti sunuyor.
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Nintendo’nun en yeni oyun konsolu Switch, indirimler çerçevesinde oldukça sağlam bir indirimle sizlere sunuluyor. Normalde 3 bin 299 TL olan Switch, yüzde 34 indirimle beraber 2,190 TL‘ye satılıyor.
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Amazon’daki en yeni fırsatlardan birinde hem FIFA 19 hem de PS4 bir arada geliyor. Bu özel bundle paketi normalde 2 bin 999 TL iken, indirimle beraber 2 bin 799 TL‘den satın alınabiliyor.
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PLAYSTATION

PLAYSTATION
PlayStation'da 'Black Friday' indirimi kapsamında 172 oyun indirime girdi. İşte indirime giren dikkat çeken ürünler... God of War 469 TL'den 134 TL'ye düştü .
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Marvel's Spiderman 469 TL'den 179 TL'ye düştü.
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FIFA 19 469 TL'den 267 TL'ye düştü.
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Red Dead Redemption 2, 569 TL'den 500 TL'ye düştü.
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Destiny 2, 149 TL'den 111 TL'ye,
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The Crew 2 339 TL'den 99 TL'ye,
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Shadow of The Tomb Raider 469 TL'den 159 TL'ye,
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Battlefront 2 219 TL'den 64 TL'ye,
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Injustice 2 179 TL'den 79 TL'ye düştü.
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LG TÜRKİYE

LG TÜRKİYE
LG Türkiye, (LG) Black Friday’e özel kampanyalarına başladı. 9 Kasım – 30 Kasım 2018 tarihleri arasında geçerli olacak indirim kampanyası kapsamında G7 ThinQ, Q7+, Q Stylus+ ve V30+telefonlarında 6 ay vade ve 30% varan indirimlere ek olarak, peşin alımlarda HBS-510 yada 780 veya Hızlı Şarj Özelliğine sahip Araç Şarj Kiti hediye edilecek.
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HEPSİBURADA

HEPSİBURADA
E-ticaret platformu Hepsiburada'nın Efsane Cuma kampanyası 23 Kasım'da başlayacak. Firma bu kapsamda ‘’Alışveriş Kredisi’’ ve ‘’Çoklu Kredi Kartı’’ hizmetleriyle müşterilerinin bütçelerine uygun alternatif ödeme seçenekleri sunacak.
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ARÇELİK

ARÇELİK
Arçelik, Cuma Aşkına özel dev indirim kampanyasını tüketicilerle buluşturuyor. 19 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 25 Kasım'a kadar devam edecek kampanya ile Arçelik tüm hafta boyunca kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.
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Notebook ve tabletlerde 3.000 TL, cep telefonlarında 1.400 TL, TV'lerde 1.100 TL, küçük ev aletlerinde 630 TL, hobi ve aksesuarlarda 400 TL'ye varan indirim fırsatlarından yararlanmak için web sitesi ve Arçelik mağazaları sizleri bekliyor.
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BLACK FRIDAY NE ZAMAN?

BLACK FRIDAY NE ZAMAN?
Black Friday (Kara Cuma) Kasım ayının dördüncü perşembesinde kutlanan Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma günü başlıyor.
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KARA CUMA NEDİR?

KARA CUMA NEDİR?
Kara Cuma (Black Friday) Şükran Günü'nün (Thanksgiving Day) ertesi sabahında gerçekleşen bir alışveriş çılgınlığıdır.
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Geçtiğimiz yıl Black Friday’den objektiflere bu kareler yansımıştı.
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Black Friday kara cuma markalar indirim

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