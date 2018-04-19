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Borçlu işverene teşvik alma şansı

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.04.2018 10:15 | Son Güncelleme

SGK borcu bulunan işletmelere tecil ve taksit fırsatı getiren karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Borçlu işverenler de istihdam teşviklerinden yararlanacak.

Prim ve vergi teşviklerinden yararlanmak için SGK'ya borçlu olmamak gerekiyor ancak tecil ve taksit fırsatı, işverenlere umut oldu.

Borcunu yapılandırana teşvik yolu açık

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Reel sektörde yer alan küçük-büyük bütün işletmeler için çok önemli tedbirler alındı. Özellikle firmaların prim ve vergi ödemelerindeki yükü azaltıcı birçok düzenleme yürürlüğe girdi.
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Yapılandırmalar ile borçların faizleri silindi ve taksitlere bölündü. Ayrıca ilave istihdamda prim ve vergiler Hazine tarafından karşılandı bu yıl yeni teşvikler de devam ediyor.
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Asgari ücretli çalışanlar için Hazine desteği 2017'de sürdü, bu yıl da devam edecek.
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Ancak bütün bu teşviklerden yararlanmak için borçlu olmamak ya da borcunu tecil ettirmek gerekiyor.
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Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı bu teşviklerden yararlanmak isteyen ve borcu bulunan firmalar açısından çok önemli bir düzenlemeyi yürürlüğe soktu. Zor durumda olup geçmişte SGK borçlarını düzenli ödeyenlere tecil ve taksitlendirme imkânı getirildi.
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3 YILLIK SÜREYE DİKKAT!

3 YILLIK SÜREYE DİKKAT!
Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre; Bu imkândan yararlanabilmek için şartlar ise şöyle: Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlar SGK borçlarını tecil ve taksitlendirebilecek.
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Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olmak ve başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait prime ilişkin belgeleri sürelerinde vermiş olmak gerekiyor. Son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olan borçlular tecil ve taksitlendirme yapabilecek. Getirilen taksitlendirme imkânı 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanacak.
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BORÇLU SAYILMAYACAKLAR

BORÇLU SAYILMAYACAKLAR
Bilindiği gibi getirilen prim ve vergi teşviklerinden yararlanmak için SGK'ya borçlu olmamak gerekiyor. Bu karar ile borçlarını yapılandıranlar 'borçlu' sayılmadıkları için prim ve vergi teşviklerden de yararlanmış olacak.
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36 AYA KADAR TAKSİT İMKÂNI

36 AYA KADAR TAKSİT İMKÂNI
6183 Sayılı Kanun'a göre yapılacak tecil ve taksitlendirmelerde, tecil edilecek borç tutarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı oranı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanacak. Borçlar 36 aya kadar takside bölünebilecek.
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ZOR DURUM TESPİT EDİLECEK

ZOR DURUM TESPİT EDİLECEK
Kanuna göre yetki verilmiş serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda zor durum raporu verilecek. SGK bu raporu alıp kendi denetimini de isterse yapacak. (Kaynak: Sabah)
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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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