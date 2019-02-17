FİNANS

Bu mesleklerde çalışanlar dikkat! Önümüzdeki yıllarda yok olacaklar...

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.02.2019 09:17 | Son Güncelleme

Her geçen gün gelişme kaydedilen yapay zeka teknolojisi ile önümüzdeki yıllarda birçok mesleğin yok olacağı tahmin ediliyor. İşte yok olmaya yüz tutan o meslekler...

Yapay zeka ve teknolojideki ilerlemeler insan gücü ile yapılan pek çok mesleği tehdit ediyor. Üretimin robotlara devredildiği ve yapay zekanın insanların yaptığı pek çok işte kullanıldığı biliniyor.

Bu mesleklerde çalışanlar dikkat!

Uzmanlara göre önümüzdeki yıllarda işsizlik sayısı giderek artacak ve bazı meslekler yok olacak.İşte yakın gelecekte yok olacak meslekler;

1-Muhasebeciler ve analistler

1-Muhasebeciler ve analistler
Muhasebe ile yakından alakalı olan hesaplamalar ve parasal işlemler giderek dijital dünyanın hakimiyetine giriyor.
Tüm hesapların bilgisayar kaydı altında gerçekleştirildiği ve analizlerin bilgisayarlar ve çeşitli programlar aracılığıyla yapıldığı düşünülürse yakın gelecekte muhasebeciler ve analistler işsizlikle karşı karşıya kalacak

2-Teknik yazarlar

2-Teknik yazarlar
Elektronik aletlerin kullanım kılavuzlarının hazırlanmasından yardım kitapçıklarının düzenlenmesine kadar pek çok iş yapan teknik yazarların mesleğini yapay zekalar ellerinden alacak gibi görünüyor.
Hazır programlarla birlikte cihazların tüm teknik bilgilerini yine cihazların kendisi oluşturacak.

3-Sekreterler

3-Sekreterler
Patronların sağ kolu olan sekreterler artık yerlerini akıllı sekreterlere bırakıyor.
Yöneticilerin toplantılarını ayarlayan, hatırlatmalar yapan, seyahatlerini organize eden ve e-maillerini cevaplayan akıllı sekreterler yakın gelecekte patronların yeni tercihi olacak gibi gözüküyor.

4-Noterler

4-Noterler
Belirli işlerin resmiyete dökülmesinde rol oynayan noterler teknolojik gelişmelerden nasibini alacak.
Dijital yazışmaların yanında elektronik imzalar da noterlerin tahtını sallayacak gibi görünüyor.

5-Ekonomistler

5-Ekonomistler
Trend analizleri, para ve döviz kurları ile iç içe olan ekonomistler yerlerini yapay ekonomistlere bırakacak.
Orta ve uzun vadeli trend analizlerini hatasız bir şekilde hesaplayan yapay zeka programları hisse senetleri ve satın alma işlemlerinde de etkin rol oynayacak.

6-Satış danışmanları

6-Satış danışmanları
Mağazalarda ve reyonlarda gerçek satış danışmanları yerine sizinle robotlar ilgileniyor olacak.
Size ürünler konusunda yardımcı olan ve aradığınız ürünü bulmanıza yardım eden robotların alışverişte yeni bir çağ açacağı kesin.

7-Müşteri hizmetleri çalışanları

7-Müşteri hizmetleri çalışanları
Müşteri hizmetleri alanında çalışanların yakın gelecekte yerlerini özel programlara bırakması bekleniyor.
Müşterilerin her isteğini yerine getiren ve onlarla iletişim kurabilen yazılım programları halihazırda kullanılmaya başlandı bile.

8-Emlakçılar

8-Emlakçılar
Emlakçılar da yapay zeka uygulamalarının tehdidi altında.
Sanal emlak uygulamaları ile artık 3 boyutlu olarak istediğiniz konutu gezebilir ve uzaktan kullanılabilen güvenlik ve kilit sistemleri ile evi kendiniz görebilir, kararınızı verebilirsiniz.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meslek iş hayatı

En Çok Okunan Haberler

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Sakın çöpe atmayın! En çok İstanbul'da toplandı

Sakın çöpe atmayın! En çok İstanbul'da toplandı

Çiftçiler dikkat! İlaç, gübre ve tohumda tanzim satışı başlıyor

Çiftçiler dikkat! İlaç, gübre ve tohumda tanzim satışı başlıyor

Bakan tarih verdi! Bin 480 kişinin ataması yapılacak

Bakan tarih verdi! Bin 480 kişinin ataması yapılacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Kredilerde yeni dönem!

Kredilerde yeni dönem!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Bakan Albayrak: Faizlerde düşüş devam edecek

Bakan Albayrak'tan önemli faiz açıklaması

Atatürk Barajı'nda teknolojik yenilik

Tamamen yenilendi! Türkiye'de 1. dünyada 6. sırada

Sardalya tezgahları şenlendirdi! Kilosu 25 liradan 10 liraya düştü

Kilosu 25 liradan 10 liraya düştü

İşte 2019'un en çok kazanandıran meslekleri

İşte 2019'un en çok kazanandıran meslekleri

Çiftçinin ürünü tek elde toplanıp pazarlanacak

Ürünler tek elde toplanacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.