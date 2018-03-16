FİNANS

Çanakkale köprüsüne 2.3 milyar euro finansman

16 Mart 2018 15:45

Çanakkale köprüsü ve otoyolu projesi için ağırlıklı yabancılardan oluşan 24 banka ve finans kuruluşundan 2.3 milyar euro tutarında kredi finansmanı sağlandı.

Çanakkale köprüsüne 2.3 milyar euro finansman

Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi ortak girişiminin kurduğu Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş.'den yapılan açıklamada finansmanın 10 farklı ülkeden toplam 24 banka ve finans kuruluşundan sağlandığı belirtildi.

Toplam 2.3 milyar euroluk kredinin yüzde 70'ine denk gelen 1.6 milyar euroluk bölümü yabancı bankalardan, yüzde 30'una denk gelen 683 milyon euroluk bölümü ise Türk bankalarının yabancı şubeleri tarafından sağlandı.

Kredinin 5 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 15 yıl vadesi bulunuyor.

Finansmana katılan ülkeler Güney Kore, Almanya, Fransa, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Çin, İngiltere, Danimarka ve Türkiye'den oluştu.

Aralarında Deutsche Bank ve Bank of China'nın da bulunduğu 17 yabnacu kurum finansmana katılırken, Türk bankaları arasında ise Akbank, Finansbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı Kredi ve Kuveyt Türk yer aldı.

Uluslararası proje finansman standartlarda yapılandırılan kredinin Export Credit Agency (ECA) ve İslami finansman yöntemlerini de içeren farklı kredi dilimlerinden oluşuyor.

Açıklamaya göre kredide, Koreli ihracat kredi destek kuruluşları KEXIM ve KSURE 1 milyar euro tutarındaki nakit kredi ve garanti destekleri ile Türkiye'deki bir proje için bugüne kadar tahsis edilen en büyük kredi paketi ile yer alırken, Danimarka ihracat kredi destek kuruluşu EKF de projede yer aldı.

Daelim-Limak-SK E&C-Yapı Merkezi Ortak Girişimi tarafından geçen yıl 16 yıl 2 ay 12 gün işletme süresi teklif edilerek yapım ve işletim hakkı alınan Çanakkale Köprüsü'nin 2,023 metrelik ana açıklığı bulunuyor.Reuters

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