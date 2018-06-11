FİNANS

Cari açık nisanda 5.4 milyar dolar

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.06.2018 10:36 | Son Güncelleme

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, nisanda 5 milyar 426 milyon dolar açık verdi.

Cari açık nisanda 5.4 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Cari işlemler açığı nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 1.7 milyar dolar artış göstererek 5.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Analistler cari açığın 5.3 milyar dolar olmasını bekliyorlardı.

Öte yandan 12 aylık cari işlemler açığı 57 milyar dolar olarak kaydedildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Söz konusu gelişmede, hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 375 milyon dolar artarak 1 milyar 474 milyon dolar olarak gerçekleşmesine rağmen, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 1 milyar 817 milyon dolar artarak 5 milyar 462 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 279 milyon dolar artarak 1 milyar 489 milyon dolara yükselmesi etkili olmuştur.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 366 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 122 milyon dolara yükselmiştir.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 269 milyon dolar artarak 1 milyar 423 milyon dolar olmuştur."
'Kaynağı belirsiz' 264 milyon dolar

Resmi rezervlerde nisanda 2.76 milyar dolar rezerv artışı gözlenirken, net hata noksan kalemi Nisan'da 264 milyon dolar oldu. Net hata ve noksa ocak-nisanda ise 3.8 milyar dolar olarak duyuruldu.

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018
Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandıSon dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cari açık merkez bankası nisan

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Dolar yeni haftaya nasıl başladı? (11 Haziran 2018 dolar kuru)

Dolar yeni haftaya nasıl başladı? (11 Haziran 2018 dolar kuru)

Tapuda üç boyutlu dönem başlıyor

Tapuda üç boyutlu dönem başlıyor

Niğde’de kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri değişti

Niğde’de kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri değişti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca emekliye çifte zam müjdesi!

Milyonlarca emekliye çifte zam müjdesi!

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Dizel aracına benzin konuldu, tazminat kazandı

Dizel aracına benzin konuldu, tazminat kazandı

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
eyy vatandaşım bu 1 aylık cari açıkla yeni köprü yapılır be köprü !
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tünelleri'ni bugün açıyor

Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tünelleri'ni bugün açıyor

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Niğde’de kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri değişti

Niğde’de kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri değişti

Tapuda üç boyutlu dönem başlıyor

Tapuda üç boyutlu dönem başlıyor

Doğuş dev AVM'sini satttı! İşte yeni sahibi

Doğuş dev AVM'sini satttı! İşte yeni sahibi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.