Cari açık nisanda 5.4 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Cari işlemler açığı nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 1.7 milyar dolar artış göstererek 5.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Analistler cari açığın 5.3 milyar dolar olmasını bekliyorlardı.

Öte yandan 12 aylık cari işlemler açığı 57 milyar dolar olarak kaydedildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Söz konusu gelişmede, hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 375 milyon dolar artarak 1 milyar 474 milyon dolar olarak gerçekleşmesine rağmen, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 1 milyar 817 milyon dolar artarak 5 milyar 462 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 279 milyon dolar artarak 1 milyar 489 milyon dolara yükselmesi etkili olmuştur.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 366 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 122 milyon dolara yükselmiştir.