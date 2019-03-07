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Çavuşoğlu'ndan taksilerciler için ÖTV sözü

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.03.2019 13:39 | Son Güncelleme

İzmir'e yaptığı ziyarette taksi şoförleriyle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, taksilerde Haziran 2019'a kadar geçerli olan ÖTV indiriminin uzatılmasıyla ilgili çalışma yapacaklarının sözünü verdi.

Çavuşoğlu'ndan taksilerciler için ÖTV sözü

İzmir'i ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, taksi durak başkanları, taksi şoförleri ve muhtarlarla kahvaltıda buluştu. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, AK Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı Bilal Doğan, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ve çok sayıda partilinin Karabağlar esnafı ile buluştuğu toplantıda, katılımcılara İzmir projeleri ile ilgili bilgi verildi.

Taksilerde Haziran 2019'a kadar geçerli olan ÖTV indiriminin uzatılmasıyla ilgili talepleri dinleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu sıkıntının çözülmesi noktasında elinden gelen gayreti göstereceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şoför esnafının sorunları ile yakından ilgilenerek çözüm için hemen talimat verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, Meclisten çıkan yasayla ilgili benim de katkılarım oldu. Şahsen şoför esnafımızın dertlerini dinleyip aktarıyoruz. ÖTV konusunda seçim arifesinde olduğumuz için değil haklı bir talebiniz olduğu için yakından ilgileneceğimin sözünü veriyorum. Bunlar ticari araçlar. Sağlanan kolaylıklar devam etmelidir. ÖTV'nin kaldırılmasıyla özellikle taksiciler çok lüks araçlar almış. Muğla, Kuşadası ve Antalya gibi turizmin geliştiği yerlerde lüks araçlar var. Gelen turistler memnun. Eskiden Antalya'dan Pamukkale'ye günübirlik turlar olurdu. Şimdi lüks araçlar sayesinde daha konforlu olacak diye konuştu.

İzmir'in kalkınması gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, İzmir'e kısa süre içinde ikinci kez geldiğini hatırlatarak, Geçen geldiğimde Nihat Zeybekci ile birlikte dolaştık. Tabloyu görünce üzüldüm. Yurt dışında çalışırken dahi çok sevdiğim kardeşimin buradaki çalışmalarını takip ediyorum. Sokaklardaki detayları tespit ediyor. Alsancak'ta dolaşırken tıpkı minibüsçü kardeşimin 'kurtarın bizi' diyerek çığlık attığı gibi CHP'liler de gelip 'bizi kurtarın artık' diyor. 'Partimizdir deyip oy verdik bizi kurtarın' diyorlar. Bu sefer Nihat Bey'e oy verecekler. Bu şehir makus talihinden kurtulacak dedi.

'YEREL SEÇİMLERDE GÜVENİLİR KADROLARA OY VERİLMELİ'

Yerel seçimlerde ideolojik tutumların bir yana bırakılması gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti

Herkesin siyasi görüşü vardır. Genel seçimde hangi partiye gönül verdiyseniz ona oy verirsiniz. Ama yerel seçimlerde güvenilir kadrolara oy verilmeli. Kimse kusura bakmasın, İzmir'de istediğim düzeyde katılımla toplantı yapamıyorum. İzmir herkesin yaşamak istediği bir yer. Emekli olduktan sonra ben de gelmek isterim. Ama bu kadar güzel bir şehir bu kadar yaşanmaz bir hale getirilmemeli. Bunun sorumlusu kim Biz özeleştiri de yapıyoruz. Ama yapılan hizmetlerin hepsi hükümetimizin yaptıkları. Belediyecilik anlamında birşey yok. Muğla'ya gittim, insan utanıyor, Aydın'a gittim yüzüm kızardı. Muğla'da aylarca su kesiliyor. Aydın'da çeşmeden tuzlu su akıyor. Yerde çöpler var. Bu şehirlerin ortak sorunu aynı zihniyetle yönetilmesi. 'Nasılsa bana oy veriyorlar' diye tembellik yapıyorlar. Ama artık seçmen İzmir'de şehrin kalkınması için oy verecek. Bu sefer İzmir de Aydın da değişecek.

'BÜYÜKŞEHİRLERİN BÜTÇESİ KAT KAT ARTTI'

CHP'li yerel yönetimleri eleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bursa'da bir dolaşın. En geri kalmış ilçesi Nilüfer. Çünkü belediyesi geri. Çankaya 1984'te Ankara'nın gözbebeğiydi. Bugün Ankara'nın en geri kalmış yeri. Çankaya'dan 3 daire satarsan başka yerden bir daire alabilirsin dedi. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin iş dünyasından geldiğini hatırlatan Çavuşoğlu, milletvekilliği ve bakanlığı döneminde zor günlerde kilit rol üstlendiğini söyledi. Çavuşoğlu, şunları söyledi

Sayın Zeybekci bize engel çıkaran ülkelere net tavır koydu. Ülkemizin menfaatini sonuna kadar savundu. Belediyecilikte bir markadır. İzmir'i Balıkesir ile de kıyaslayalım. Biz Cumhur İttifakı'nı kurarken tüm Türkiye'yi kalkındırmayı hedefledik. Bir başka amacımız da devletimiz ve milletimizin bekasıdır. Karşı karşıya kaldığımız tehditlerin farkındasınız. Biz Türkiye için güçlerimizi birleştirdik. Sadece vatanını seven bayrak sevdalıları var. HDP, PKK'nın güdümünde bir partidir. Sadece silah dahil her türlü desteği verdiler. Belediye başkanları devletin gönderdiği paraları dağa gönderdi. Nüfusa ve coğrafi büyüklüğe göre, devlet parayı zaten gönderiyor. Nihat Bey'in katkısı ile çıkarılan Büyükşehir Yasası'yla büyükşehirlerin bütçesi kat kat arttı. Yeter ki sen o bütçeyi yatırıma dönüştür. Bugün Zillet İttifakı'nın içinde ne kadar terörist ve terör örgütü varsa ne kadar bölücü hain varsa bu ittifakın içinde. Bu ittifakı desteklediklerini kendileri söylüyor. Biz MHP ile karma listeler yaptık. Sahada arkadaşlarımız uzlaştı. Mesele birini başkan seçmek değil memlekete hizmet.

Bakan Çavuşoğlu, şehirlere sahip çıkılması için çağrı yaparak Sahip çıkalım ki huzurlu, mutlu, sorunsuz yaşayalım. Şoför esnafımızın sorunları olmasın. Pis sular körfeze akmasın. Bunu yapacak olan Nihat Zeybekci'dir dedi.

'DIŞ POLİTİKADA SORUN BİTMEZ'

Dış politikaya da değinen Çavuşoğlu, Dış politikada sorun bitmez. Sürekli düşmanlık da dostluk da yoktur. Bugün herkesi etkileyen sorunlar var. Bunlara kafanızı takmayın. Ülkemiz artık güçlü hem sahada hem masada güçlüyüz. Müzakere ederken özgüvenimiz var. Sorunların çözümü için çalışıyoruz diye konuştu.

'BİZ BU ŞEHRE HİZMETKAR OLMAYA GELDİK'

İzmir'in Türkiye'nin bir değeri olduğuna dikkat çeken AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci de şunları söyledi

İzmirsiz bir Türkiye'nin geleceğin dünyasında ne kadar eksik kalacağını bildiğimiz için özel bir gayret gösteriyoruz. Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Antalyalı. Antalya nüfusu İzmir'in yarısı kadar bir şehir. Ama taksi sayısı iki katı. Antalya'da 4-5 yıldızlı otellerin yatak sayısı İzmir'dekinin 20 katı. Biz siyasi anlayışımız gereği gönüller yapmaya geldik. Biz bu şehre hizmetkar olmaya geldik. Yeni OSB'ler kurulmadığı için gençlerin işsizlik oranı Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Yatırım yapacakları alanları cüzi fiyatlarla veremediğimiz için iş sahaları az. Biz turizm zenginlikleri olarak Antalya'dan daha zenginiz. Kültür, inanç, kongre ve sağlık turizminde avantajlarımız var. Ama yatırım yapılacak yerlerde kanalizasyon ve ulaşım derdi var.

Çeşme ve Alaçatı'da turizmcilerin en büyük sorunun foseptik olduğunu belirten Zeybekci, İzmir'i böyle bir sorunla muhatap etmek yazıktır, günahtır. Patinaj yapmayı bırak geri kayan bir İzmir var elimizde. 10 numara İzmir projelerimiz var. Bu şehrin kanalizasyonu denize gidiyor. Yıl sonuna kadar köyler dahil hiçbir yerde çukur kalmayacak. 18 kilometre travmaya ilave yapacağız. 70 kilometre İZBAN yapacağız. Bunlar çoğalınca taksicilerin işleri de artacak. İnsanlar arabalarını bırakacaklar. Raylı sistem ne kadar güçlü olursa taksi kullanımı da artacak. İzmir hepimize emanet. ÖTV ile ilgili taleplerinize katılıyorum. Ticari taksilerde geçici olan, 2019'un 6'ıncı ayına kadar geçerli olan ÖTV indiriminin kalıcı olması için elimizden geleni yapacağız. Bir şehrin sahibi belediye başkanıdır. O şehirdeki her şeyin savunucusu odur diye konuştu.

AK Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı Bilal Doğan da İzmir'in bir turizm kenti olması için çalışacaklarını söyleyerek, Karabağlar 20 yıl önce asfaltlanan yollarla yaşıyor. İzmir'in göbeğinde hizmetlerden mahrum edilmiş başka bir ilçe yoktur. Büyükşehir Belediye Başkan adayıyla birlikte şoförlerin yanındayız. Sizin talep ve istekleriniz en hızlı şekilde çözülmeli diye konuştu. KAYNAK:AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sarı taksi ÖTV indirimi

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