Cemil Ertem: Enflasyon yüksek gelirse Merkez karşılığını verir

Merkez Bankası'nın son adımlarla elinin rahatladığını belirten Ertem, "Enflasyonun beklentiler doğrultusunda geleceğini düşünüyorum, yüksek gelirse MB karşılığını verecektir." dedi.

Ertem'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yatırımcılar, ipliği pazara çıkmış uluslararası kredi kuruluşlarına itibar etmiyor.

Önümüzde yapılması gereken ev ödemleri var, AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerekiyor, seçimlerden sonraki temel konulardan biri bu olacak.

Kur riski ve volatiliteden firmalarımızı korumak için bundan sonra da adımlar atılacaktır.

Ekonomi ve kur konusunda yapılan saldırılar tamamen maksatlı, bu tür dönemlerde ekonomi yönetiminin zamanında kararları alması gerekiyor.

Maliye ve para politikası uyumunun en üst düzeyde olması gerekiyor.