Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada gençlerin sorularını cevapladı.

Döviz kurundaki dalgalanmayı değerlendiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tüm bunlar Batı'nın, başta Amerika'nın, Türkiye'yi sıkıştırma operasyonlarıdır. Bunların hepsi şu anda Türkiye seçime giderken bir siyasi dayatmadır. Enflasyonda düşüş hafif de olsa başladı. Faizi aşağı düşürdükçe, enflasyon da düşecektir. Olay patates, domates, patlıcan değil. 31 Mart akşamına kadar bu iş yoluna girdi girdi, girmediği takdirde gerekirse biz tanzim satışlar noktasında adımımızı atacağız. Bunu da Esnaf Sanatkarlar Birliği ile oturup konuşacağız. Onların hitap ettiği küçük marketler var. Zincir marketlerden öte küçük marketlerle bu adımı atarız. Bize zincir marketlerin yardımcı olması lazım. Bu devlet hepimizin, bu millet hepimizin. Sürümden kazanalım, fahiş fiyatlarla milleti sömürmeyelim. Yeni çıkaracağımız Hal Yasası'yla da pazarlarda farklı bir adımı da atmış olacağız."

İŞSİZLİK ORANLARI

Erdoğan, işsizlik oranlarına ilişkin soruya ise "Yazla birlikte kesinlikle işsizlikteki durum olumlu yönde değişecektir. Ben inanıyorum tek haneliye de kesinlikle inecektir." yanıtını verdi.

KAYNAK:AA

