'Dijital kasap' sosyal medyadan Türkiye'ye et satıyor

Tüm sektörlerde internet uygulamalarının daha fazla kullanılmaya başlandığını belirten Günbey, "Anlaşmalı soğuk kargo şirketleri ile istenilen her yere et gönderiyoruz. Sosyal medya sayesinde satışlarım 3 kat arttı" dedi.

Satışlar 3 kat arttı

Dedesi Mehmet Günbey'in 1930'lu yıllarda kasaplık yaptığını anlatan Mehmet Günbey, dede ve baba mesleğini sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlarla farklı boyuta taşıdı.

Sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Instagram'daki canlı yayınlarıyla kısa sürede yurdun her bölgesinden müşterilere ulaşan Günbey, 'dijital kasap' olarak anılmaya başladığını söyledi. İstanbul ve İzmir'deki depolar ile Ayrancılar'da bulunan perakende şubesinde lüks et ve normal et satışı yaptıklarını anlatan Günbey, sosyal medya sonrası satışlarının arttığını söyledi.

'SOSYAL MEDYAYLA SATIŞLARIM 3 KAT ARTTI' İzmir başta olmak üzere Kastamonu, Adana, Mersin, Samsun, Kocaeli, Sakarya ve birçok kente et gönderdiğini kaydeden Mehmet Günbey, "Müşterilerim özellikle et restoranları. Artık tüm sektörler dijitale dönüştü. İşçilik gerektiren bir meslek olan kasaplığın satış ve pazarlama kısmında sosyal medyayı kullanmaya başladım.

Anlaşmalı soğuk kargo şirketleri ile istenilen her yere et gönderiyoruz. İstenilen lokasyona etlerimizi sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaştırıyoruz. Sosyal medya sayesinde satışlarım 3 kat arttı" diye konuştu.