FİNANS

'Dijital kasap' sosyal medyadan Türkiye'ye et satıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.03.2019 14:07 | Son Güncelleme

İzmir'in Torbalı ilçesinde, 3 kuşaktır kasaplık yapan Mehmet Günbey, sosyal medya üzerinden yurdun her bölgesine et satışı gerçekleştiriyor.

Tüm sektörlerde internet uygulamalarının daha fazla kullanılmaya başlandığını belirten Günbey, "Anlaşmalı soğuk kargo şirketleri ile istenilen her yere et gönderiyoruz. Sosyal medya sayesinde satışlarım 3 kat arttı" dedi.

Satışlar 3 kat arttı

Dedesi Mehmet Günbey'in 1930'lu yıllarda kasaplık yaptığını anlatan Mehmet Günbey, dede ve baba mesleğini sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlarla farklı boyuta taşıdı.
Sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Instagram'daki canlı yayınlarıyla kısa sürede yurdun her bölgesinden müşterilere ulaşan Günbey, 'dijital kasap' olarak anılmaya başladığını söyledi. İstanbul ve İzmir'deki depolar ile Ayrancılar'da bulunan perakende şubesinde lüks et ve normal et satışı yaptıklarını anlatan Günbey, sosyal medya sonrası satışlarının arttığını söyledi.

'SOSYAL MEDYAYLA SATIŞLARIM 3 KAT ARTTI'

'SOSYAL MEDYAYLA SATIŞLARIM 3 KAT ARTTI'
İzmir başta olmak üzere Kastamonu, Adana, Mersin, Samsun, Kocaeli, Sakarya ve birçok kente et gönderdiğini kaydeden Mehmet Günbey, "Müşterilerim özellikle et restoranları. Artık tüm sektörler dijitale dönüştü. İşçilik gerektiren bir meslek olan kasaplığın satış ve pazarlama kısmında sosyal medyayı kullanmaya başladım.
Anlaşmalı soğuk kargo şirketleri ile istenilen her yere et gönderiyoruz. İstenilen lokasyona etlerimizi sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaştırıyoruz. Sosyal medya sayesinde satışlarım 3 kat arttı" diye konuştu.
Mehmet Günbey, oğulları Bedirhan (18), Mehmet Anıl (15) ve Mehmet Akif'in (10) hem eğitim hayatına devam ettiğini hem de aile işletmesinde kasaplık mesleğini sürdürmek için yetiştiğini ve 4'üncü nesil olarak meslekte yer alacaklarını dile getirdi. KAYNAK:DHA
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Anahtar Kelimeler:
izmir torba kasap sosyal medya

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