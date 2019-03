'Dijital kasap' sosyal medyadan Türkiye'ye et satıyor

Tüm sektörlerde internet uygulamalarının daha fazla kullanılmaya başlandığını belirten Günbey, "Anlaşmalı soğuk kargo şirketleri ile istenilen her yere et gönderiyoruz. Sosyal medya sayesinde satışlarım 3 kat arttı" dedi.

Sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Instagram'daki canlı yayınlarıyla kısa sürede yurdun her bölgesinden müşterilere ulaşan Günbey, 'dijital kasap' olarak anılmaya başladığını söyledi. İstanbul ve İzmir'deki depolar ile Ayrancılar'da bulunan perakende şubesinde lüks et ve normal et satışı yaptıklarını anlatan Günbey, sosyal medya sonrası satışlarının arttığını söyledi.