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Dış ticaret açığı 6,7 milyar dolar

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.05.2018 10:10 | Son Güncelleme

Nisan ayında ihracat 13,87 milyar dolar, ithalat 20,55 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı 6,7 milyar dolar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin "Dış Ticaret İstatikleri" raporunu açıkladı.

Nisan ayında ihracat yüzde 7,8, ithalat yüzde 15,6 artış gösterdi. İhracat 13,87 milyar dolara yükselirken, ithalat 20,55 milyar dolar seviyesine çıktı.

Dış ticaret açığı 6,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

Dış ticaret açığı ocak ayında 9,7 milyar dolar, şubat ayında 5,7 milyar dolar ve mart ayında 5,9 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

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Anahtar Kelimeler:
dış ticaret ihracat ithalat

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