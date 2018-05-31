Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin "Dış Ticaret İstatikleri" raporunu açıkladı.
Nisan ayında ihracat yüzde 7,8, ithalat yüzde 15,6 artış gösterdi. İhracat 13,87 milyar dolara yükselirken, ithalat 20,55 milyar dolar seviyesine çıktı.
Dış ticaret açığı 6,7 milyar dolar olarak kaydedildi.
Dış ticaret açığı ocak ayında 9,7 milyar dolar, şubat ayında 5,7 milyar dolar ve mart ayında 5,9 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.
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