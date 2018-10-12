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'ABD ve Türkiye Brunson konusunda anlaştı' iddiasına doların tepkisi

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.10.2018 00:22 | Son Güncelleme

Dolar / TL geçtiğimiz haftalarda alınan önlemler ve ödemeler dengesinde verilen fazlasının ardından düşüşünü sürdürerek 6 TL altına gerilemişti. Piyasalar bugün görülecek Rahip Brunson duruşmasına bağlı olarak ABD - Türkiye ilişkilerine kilitlenmişken, NBC tarafından ortaya atılan bir iddia, TL'nin kazancını yüzde 3'e yaklaştırdı. Brunson'ın bugün tahliye edileceğini ve tarafların uzlaştığını iddia eden haber sonrası dolar kuru sığ piyasada 5.90 TL'ye dek indi.

'ABD ve Türkiye Brunson konusunda anlaştı' iddiasına doların tepkisi

Dolar / TL güne 6.05 üzerinde başlamasının ardından üç yıl aradan sonra ilk kez fazla verilen ödemeler dengesindeki seyirle 6 TL'nin altına inmişti. Kur, ABD'li rahip Andrew Brunson'ın yarınki duruşmasından çıkacak karara ilişkin iyimser beklentilerle 5.99 civarına çekilmişti.

Piyasalar kapandıktan sonra ABD medyasında Rahip Brunson'ın duruşmasıyla ilgili iddiaların ardından dolar kuru sığ piyasada 5.90 TL'ye dek indi.

NBC'nin iddiasına göre Beyaz Saray, Rahip Brunson'ın salınmasını ve önümüzdeki günlerde ABD'ye dönmesini bekliyor. 2 yıldır tutuklu bulunan ve daha sonra ev hapsinde tutulan Brunson ile ilgili bazı suçlamaların düşürüleceğinin belirtildiği haberde, iki ülke yetkililerinin uzlaşmaya vardığı iddia edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo daha önce yaptığı açıklamada ABD'li rahip Andrew Brunson'ın yarın yapılacak olan duruşmada serbest bırakılacağı iddiaları hakkında konuşmuştu.

ABD'nin başkenti Washington'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pompeo, "Bu yapılacak en doğru şey. Bu Türkiye'nin yapması gereken insani bir şey" demiş ve Rahip Brunson'ın serbest bırakılması halinde bunun Türkiye-ABD ilişkileri için de "önemli bir adım" olacağını belirtmişti.

Brunson'ın serbest bırakılması konusunda umutlu olduğunu söyleyen Pompeo, "Brunson ve eşinin çok geçmeden ülkelerine dönecekleri konusunda çok umutluyum" şeklinde konuşmuştu.

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