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Domatese zam yolda

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.12.2018 11:53 | Son Güncelleme

Türkiye’deki sera domatesi üretiminde kalite ve ürünün artmasına rağmen maliyet artışı ve dış pazarın genişlemesinin fiyatları artıracağı belirtildi.

Domatese zam yolda

Aydın’ın Köşk ilçesinde, jeotermal kaynakla ısıtılan ve 42 dönüm arazide topraksız tarım uygulaması ve biyolojik mücadele ile üretimi yapılan domates serasında hasat ve ihracat çalışmaları sürüyor. Tamamına yakın çalışanlarının kadınlardan oluştuğu ve dönüm başına 30-32 ton domatesin hasat edildiği serada üretilen domateslerin Rusya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Türkiye'de üretilen domateslerin birçok ülkede alıcı bulduğunu belirten Türkiye Seracılar Birliği (SERA-BİR) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gaye Neslihan Budaklı, “42 dönüm cam seramızda jeotermal enerji ve biyolojik mücadele ile sağlıklı, gıda dostu ve çevre dostu ürünler üretmekteyiz. Bizim ürünlerimiz yurt içi ve yurt dışı pazarlarda yer bulmaktadır. Bölge ve ülke bazı olarak salkım domates üretimimiz hem ihracatta hem iç pazarda oldukça kıymetli olarak değerlendirilmektedir. İç pazardaki tüketimin ve ihracatın artmasından dolayı önümüzdeki günlerde fiyat artışı bekliyoruz. Maliyet bakımından artış bizim fiyatlarımıza da yansıdı. Rusya ve Avrupa pazarının açılması ile birlikte iç piyasaya verilen domatesin azalması ve ürün maliyetlerindeki artış fiyatlara yansıyacaktır. Kısacası, sera domatesinde zam yolda” dedi.

Kaliteli ürün ve ürün temini yönünden sıkıntı yaşamadıklarını da sözlerine ekleyen Budaklı, “Lojistik hizmetini sağladığımız tüm ülkelere gönderebilecek kadar kaliteli ürün ve üretim miktarımız fazladır. Yakın zaman öncesine kadar Rusya pazarının açık olmasına rağmen yeterli talebin gelmemesi nedeniyle elimizdeki stoklarımızın ve üretimimizin büyük kısmı iç pazarda değerlendirilmiştir. Hem Rusya pazarının hareketlenmesi hem Avrupa ülkelerinden talebin gelmesi, iç pazarda olan domatesin miktarının azalması ve üretim maliyetlerinin artması doğrudan iç pazardaki fiyatlara yansıdı. Şu anda hem yeni yılın gelmesi hem de ihracat taleplerinin artmasıyla genelde ülke bazındaki tüm üretimler ihracat olarak değerlendirilmektedir” dedi.** KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
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