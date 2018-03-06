FİNANS

E-Devlet Miras sorgulama hizmete girdi! Miras sorgulama hizmeti nasıl yapılır?

06 Mart 2018 11:24

Milyonlarca kişinin E-devlete akın ettiği, soy ağacı sorgulama ve sefer görev emri uygulamalarının ardından yakınlarından miras kalıp kalmadığını da e-devlet üzerinden sorgulayalayabileceğimiz hizmet devreye girdi. İşte miras sorgulama için bilmeniz gerekenler...

E-Devlet Miras sorgulama hizmete girdi! Miras sorgulama hizmeti nasıl yapılır?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının internet üzerinden devlet hizmetlerine ulaşabildiği e-devlet, yeni bir uygulamaya başladı.
 
Geçtiğimiz dönemde Alt-üst Soy Sorgulama, Sefer Görev Emri gibi hizmetlere aşırı ilgi nedeniyle kilitlenen e-devlet'te artık yakınlarınızdan miras kalıp kalmadığını da öğrenebileceksiniz. 
 
Mirasçılık Belgesi hizmeti, 6 Mart 2018 itibariyle hizmete girdi. 
 
Miras Sorgulama hizmetiyle ilgili e-devlet'te bir de açıklama yer aldı, açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"Yargı birimlerinden alınan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda yukarıdaki koşula uyan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” ve Mirasçılık Belgesinin İptali” kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir."
 
 
 
 
 
 
E-DEVLET MİRAS SORGULAMA NASIL YAPILIR?
 
1- Yakınlarından miras kalıp kalmadığını öğrenmek isteyenlerin ilk olarak e-devlet şifresi kullanarak e-Devlet resmi internet sitesi olan https://www.turkiye.gov.tr/ internet sitesine girmesi gerekiyor.
 
2- Sonrasında kullanıcı bölümünden T.C kimlik numaranızı ve şifrenizi yazarak kullanıcı girişi yapın.
 
3- Anasayfada bulunan arama butonuna "Veraset İlami Sorgulama" yazmanız yeterli olacaktır.
 
 
MİRAS ÇIKARSA VERGİSİ VAR!

Sorgulama sonucunda tarafınıza bırakılan bir miras varsa, bunun için Veraset ve İntikal Vergisi ödemeniz gerekiyor. 2018'de uygulamaya göre, 240 bin liraya kadar olan miraslarda yüzde 1 vergi uygulanıyor. Bu oran, bırakılan miras tutarına göre yüzde 10'a kadar yükselebiliyor.


VATANDAŞ AKIN EDİNCE E-DEVLET KİLİTLENMİŞTİ

6 Mart tarihinden itibaren verilmeye başlanan hizmet ile ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirildi.
 
 
 
 


E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Devlet platformuna giriş yapabilmeniz için postaneden bir e-Devlet şifresi edinmeniz gerekiyor. Şifrenizi PTT şubelerinden edinebilirsiniz. Sisteme de T.C kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yapabilirsiniz.
 
 
 E-DEVLET ŞİFRESİ UNUTULURSA NE YAPMAK GEREKİR?

Şifreyi kaybetme, unutma veya çaldırma ve benzeri durumlarda yeni bir şifre için şifre yenileme hizmetinden yararlanabilirsiniz. Bu uygulamayı kullanmak için profilinizde bulunan iletişim bilgilerinden cep telefonu numaranızı ya da hem cep telefonu numaranızı hem de e-postanızı e-Devlet Kapısında doğrulamış olmanız gerekmektedir. Bu işlemlerden herhangi birini yapmadığınız takdirde PTT şube ve Merkezlerinden şahsen yeni bir şifre almanız gerekmektedir. Şifre yenileme hizmetinin detayları için 160 numaralı e-Devlet Kapısı İletişim Merkezinden destek alabilirsiniz.

 

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Okuyucu Yorumları17 yorum
  • 7 Oy
    Arkadaş miras bana kalıyorda, devlet neden bundan vergi alıyor? Para benim, bırakan babam dedem dayım. Gel gel bir kulak arkası kalmıştı, oda oldu artık..
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  • 6 Oy
    miras bırakan kişinin tc kimlik numarasını istiyor. nereden bilecem ben dedemin dedesinin tc kimlik numarasını
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  • 4 Oy
    ne aptal uygulama. tc soruyor... miras kaldığını biliyorsa zaten neden bakacak...
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  • 3 Oy
    yakında kız mısın dul musun? onuda burdan sorgularsınız
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  • 2 Oy
    günde 8 kere bakıyorum hep aynı manzara hep borç hep borç ne mirası şakamısinız
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  • 1 Oy
    Dedem iyi yemiş. şuralar eskıden dedeminmiş madurları nerde?
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  • 1 Oy
    Ben bakmayayım en iyisi borçlu falan çıkarım bide...
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  • 1 Oy
    iyide miras bırakanın tc si diyor TC kanunundan önce öldü napıcaz yoksa bilmiyorsak
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  • 1 Oy
    Bu nasıl uygulama? Kardeşi kardeşe kırdırtacaklar !!!
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  • 1 Oy
    Sonuç belli. KAYIT BULUNAMAMIŞTIR!
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  • 1 Oy
    atalarımız dedelerimiz bize aziz vatanımızı hediye etmis bundan iyi miras mı var elhamdurillah
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  • 1 Oy
    tapu memurları dolandırıcı zaten sana bırakırlarmı hemen başkasına geçirirler
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  • 1 Oy
    miras bırakanın tc sini bilsek e devlete gerek kalmaz miras varmı yokmu onu göstermiyor ki boş uygulama
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  • 0 Oy
    yeni gündem bu artık. miras soy devamı gelir bunların
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  • 0 Oy
    kesinlikle hatalı bilgiler cikmiyor
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  • 0 Oy
    Nekadar sacma ben nerden biliyim bana miras birakanin tc nosunu
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  • 0 Oy
    yaaaa ozamanlarda TC Mİİ VARDIII NEREDEN BİLELİMM BİZZZ OSMANLI DEVRİNDE YAŞAMIŞ DEDEMİZİN TC SİNİİ SOY AD BİLE YOKTUU. MİLLETİİ YEMEYİN KARDEŞİMM
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