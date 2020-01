EKONOMİ KİTAPLIĞI - Ekonomide ve Piyasalarda Dalgaları Yönetmek

İstanbul, 22 Ocak (DHA) - Efsane yatırımcı Howard Marks'ın, piyasaları yöneten döngülerin nasıl tanımlanacağını ve yönetileceğini gösterdiği, "Ekonomide ve Piyasalarda Dalgaları Yönetmek" adlı kitabı Scala Yayıncılık'tan yayınlandı. "Olasılıkları Avantaja Dönüştürün" altbaşlığıyla yayınlanan kitabı (Mastering the Market Cycle) Canan Feyyat ve Celali Yılmaz çevirdi.

Ak Portföy desteğiyle yayınlanan kitabın tanıtım yazısında şöyle denildi:

"Piyasaların yükselip düştüğünü hepimiz biliyoruz. Peki bu dalgalanan piyasalara ne zaman girmeli, ne zaman çıkmalıyız? Bu sorunun cevabı hiçbir zaman kolay değildir fakat döngülerin ritminin arkasındaki nedenler anlaşıldığında doğru cevaba ulaşılabilir. Sadece ekonomiyi, piyasaları

ve şirketleri değil aynı zamanda insan psikolojisini ve bunun sonucunda ortaya çıkan yatırım davranışlarını etkileyen iniş-çıkış kalıplarını öğrendiğimizde, bir döngünün neresinde olduğumuzu anlayabiliriz. Geçmiş döngüleri inceleyip, kökenlerini anlar ve bir sonraki için uyanık kalırsanız, değişen yatırım ortamına uyum sağlayabilirsiniz. Diğerleri beklenmedik olaylarla körleşip, korku ve açgözlülük duygularına kurban giderken siz döngünün farkında ve hazırlıklı olabilirsiniz. Sermaye piyasalarında yarım asırlık tecrübe sahibi Howard Marks’ın içgörüleriyle döngülerin farkına vararak, bu yinelenen kalıplarda ustalaşabilirsiniz."

Kitap ile ilgili yorumlar da şöyle sıralandı:

Burton G. Malkiel, The Wall Street Journal - “Dünyanın en başarılı yatırım yöneticilerinden biri ve mesleğin entelektüel liderlerinden olan Howard Marks yeni bir kitap yazdı. Dalgaları Yönetmek… Akıllıca… Dikkatlice okumak bizi daha iyi yatırımcılar yapabilir ve yatırım sonuçlarını mahveden sık yaptığımız hatalardan koruyabilir.”

Ray Dalio, Ortak Yatırım Sorumlusu ve Eş Başkanı, Bridgewater Associates - “Howard Marks’ın Dalgaları Yönetmek konusunda söyledikleri mutlaka okunmalıdır, çünkü bu kitapta anlatılan döngüler önemlidir ve Howard, kendi neslinin efsanevi yatırımcısıdır.”

Charlie Munger, Başkan Yardımcısı, Berkshire Hathaway - “Her zaman derim ki, ‘Geleceği anlamak için tarihten daha iyi bir öğretmen bulamayız.’ Howard’ın kitabı bize tarihten neler öğreneceğimizi anlatıyor. Böylece gelecek hakkında daha iyi bir fikir edinebilirsiniz.”

Bill Gurley, Ortak, Benchmark - “Yatırım uzmanlarının çoğu ‘piyasanın zamanlamasını öngöremezsiniz’ derken Dalgaları Yönetmek kitabında Howard Marks, yaşayan bir yatırım efsanesi olarak, sadece piyasanın zamanlamasının mümkün olabileceğini değil, aynı zamanda bunu öngörebilecek karşıt bakış açısına sahip olabileceğinizi de söylüyor.”

Jefferey Gundlach, Kurucu, DoubleLine Capital - “Dalgalarda Uzmanlaşmak, yalnızca finansal piyasalarda döngülerin nasıl çakıştığını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda riski ve fırsatı doğurduğunu da anlatıyor. Howard Marks’ın sade bir dille yazılmış ve uzun yıllara dayanan tecrübeleri, okurların dalgaları kendi lehine çevirmelerine yardımcı olacak.”

Carl C. Icahn, Başkan, Icahn Enterprises - “Piyasada bir düzeltme olup olmayacağından emin değilseniz ya da ‘bu defa farklı’ diye düşünüyorsanız, bir adım atmadan önce bu kitabı okumalısınız.” (Fotoğraflı)