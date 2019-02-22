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Elektrikte 'tarımsal faaliyetler tarifesi' başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.02.2019 13:44 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte "tarımsal faaliyetler tarifesi" uygulamasının en geç bir aya kadar başlayacağını bildirdi.

Elektrikte 'tarımsal faaliyetler tarifesi' başlıyor

Dönmez, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i ziyaretinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin kadim şehirlerden birisi olduğunu söyledi.

Bakanlığının ilgi alanındaki gelişmeleri dinlemek ve sorunlara yerinde çözüm üretebilmek için Şanlıurfa'da bulunduklarını anlatan Dönmez, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelerek sorunları masaya yatıracaklarını kaydetti.

Dönmez, Şanlıurfa'nın özellikle tarım alanında çok güçlü bir kent olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'da sulama şebekesi tam olarak devreye girmiş değil. Bazı bölgelerde halen eksikliklerimiz var. Çiftçilerimiz de sulama ihtiyacını elektrik enerjisi kullanmak suretiyle yerine getirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz yıl Bakanlar Kurulu kararıyla tarımsal sulamada önemli bir destek kararı çıkmıştı. Bu uygulamayla ilgili bilgileri de yerinde almış olacağız. Bu arada müjdemiz var, tarımsal sulama tarife grubuna, diğer tarımsal faaliyetlerle uğraşan müşterileri de eklemiş olacağız. Onların bir kısmı, işletme, ticarethane kategorisinde yer aldığı için daha düşük tarifeli elektrik alıyorlardı. Özellikle hayvancılık faaliyeti yapan çiftçilerimiz de bundan sonra tarımsal sulamadaki elektrik tarife grubu avantajlarından yararlanmış olacak. Gerekli hazırlıkları tamamladık, hemen hemen bitmek üzere. En geç bir ay içinde uygulamayı başlatmış olacağız."

Bakan Dönmez, Şanlıurfa'daki güneşli gün sayısının yüksek olduğunun hatırlatılması üzerine, "Yeni YEKA projelerinden birisini de Şanlıurfa için planlıyoruz. Yaklaşık 500 megavatlık bir potansiyel söz konusu. Benzer şekilde Niğde Bor ve Hatay'da uygun kapasiteler var. Onlardan da yararlanmış olacağız. Zaten çiftçilerimiz de tarımsal sulama maksatlı elektrik enerjisi ihtiyacını, uygun yere kuracakları güneş santraliyle karşılayabilir. Bunun önünü açıyoruz, prosedürleri basitleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA


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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarımsal faaliyetler tarifesi

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