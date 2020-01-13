En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,69 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 1,67 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,49 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,033572 1,69 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,060552 1,67 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,119001 1,49 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046510 1,28 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,294875 1,27 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,923507 1,22 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,121802 1,07 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,060483 1,05 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032140 1,03 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,373610 1,02(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

