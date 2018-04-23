Esnafın faiz yükünü KOSGEB sırtladı

"İmalat sanayinde geçen sene yaklaşık 18 bin 125 işletmemize 408 milyon lira proje bazlı destek verdik. Bilgi ve iletişim sektöründe 2017 yılında yaklaşık 2 bin firmamıza 35 milyon lira destek verdik. Bilgi ve iletişim sektöründe özellikle yazılımcılarımıza, yazılım projelerine bu yıl özel bir destek programı üzerinde çalışıyoruz. Bu sektöre vereceğimiz destek miktarlarını artırmak istiyoruz. Özellikle bilişim, yazılım sektörünün diğer tüm sektörlerin temel dinamiği haline geldiğini biliyoruz. Özellikle KOBİ'lerimizi bilişim ve yazılım alanında güçlendirdiğimiz takdirde KOBİ'lerin katmadeğerli üretimler, teknolojik üretimler ve yurt dışına açılma konusunda ciddi avantaja sahip olacaklar."

Yazılım tarafına verilecek özel destek hakkında çalışmaların sürdüğünü aktaran 2018 yılında çağrıya çıkacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz sene KOSGEB olarak KOBİ'lere önemli destekler vediklerinin altını çizen Uzkurt, KOBİ'lere proje bazlı ve kredi faiz desteği şeklinde iki tür destek verdiklerini anımsattı.

Uzkurt, verilen desteklere ilişkin, "2017 yılında proje bazlı desteklerimiz açısından yaklaşık 54 bin 862 işletmeye 953 milyon lira destek verdik. Ancak bu rakamı sadece projelerin değeri olarak algılamak yanlış, bazı projeler bir kaç yıllık olabiliyor, o projeleri önümüzdeki dönemde de desteklemeye devam edeceğiz. Diğer yandan kredi faiz desteğine baktığımızda 2017'de yaklaşık 290 bin 379 işletmeye kredi kullandırdık ve bu kredilerin tamamının faizini biz karşıladık. Bu anlamda da 2017 yılında 7 milyar 790 milyon lira KOBİ'lerimize kredi hacmi oluşturduk bu krediyi bankalardan kullandılar ve biz yaklaşık 1 milyar 760 milyon liralık faiz kısmını karşıladık. Bu, KOBİ'lerimizin finansmana erişimi konusunda ciddi bir rakam" şeklinde açıklamada bulundu.