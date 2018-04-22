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Fakıbaba'dan kırmızı etle ilgili önemli açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.04.2018 14:48 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Biz Ramazana da Kurban Bayramına da et konusunda hazırız. 'Ben bakan oldum 24'ünde ayrılacağım, Kurban Bayramı bana ait değildir' demem. Onun da hazırlıklarını yaptık." dedi.

Fakıbaba'dan kırmızı etle ilgili önemli açıklama

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında merkez Karaköprü ilçesinde bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin seçim hazırlıklarına başladığını söyledi.

Siyasetçinin her zaman seçime hazır olması gerektiğini dile getiren Fakıbaba, vatandaşın partisine yine en fazla desteği vereceğine inandığını belirtti.
Et fiyatlarının düzenlenmesinde herkesimin çıkarlarını dikkate aldıklarını vurgulayan Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Şu anda 29 liraya kıyma, 31 liraya da kuşbaşı satışlarımız devam etmektedir. Benim için birinci derecede önemli olan yerli üretici arkadaşlarımın mağdur edilmemesidir. Et fiyatlarını baz alırken hep yerli üreticinin maliyetine ve kar oranlarına bakıyoruz eğer zarar edecek olurlarsa o zaman Türkiye zarar eder. Biz burada dar gelirli olan arkadaşlarımız da bu eti yesin ve yedirsin dedik, çok şükür bu konuda da başarılı olduğumuza inanıyoruz. Ancak bundan 15 gün önce piyasada bazı spekülatif amaçlı 'Ramazan geliyor, et yeterli kadar gelmeyecek' gibi bir hesap içerisinde olan arkadaşlarımızın piyasaya hayvan vermemesi nedeniyle ve ramazanı beklemesi nedeniyle fiyatlar 28 buçuk liraya kadar karkasta çıktı ama biz gerekli önlemleri aldık. Bütün arkadaşlarımızla oturduk bunun hesabını yaptık. Şu anda fiyat karkasta 26 buçuk liraya düşmüştür."

"Biz Ramazana da Kurban Bayramına da et konusunda hazırız." diyen Bakan Fakıbaba, "Ben bakan oldum 24'ünde ayrılacağım Kurban Bayramı bana ait değildir' demem. Onun da hazırlıklarını yaptık. Üretici arkadaşlarım şuna hazır olsun hiç çekinmesinler ve üretime devam etsinler. Türkiye bir üretim ülkesidir ve onların elde ettikleri üretimin maliyeti ve kar oranı üzerine konularak piyasayı regüle ediyoruz. Biz regüle edebileceğimiz oranda istediğimiz hayvanı ve eti getirebiliriz." ifadesini kullandı.

Bakan Fakıbaba, et fiyatlarında üreticilerin, kasapların, esnafın, sanayici ve tüketicilerin kar oranlarını birlikte hesap ettiklerini aktardı. Fakıbaba, et fiyatlarıyla oynamak ve vatandaşı zor durumda bırakmak isteyen herkesin zarar edeceğini dile getirdi. Fakıbaba, konuşmasında partisinin Şanlıurfa'daki yatırımlarını da anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba kırmızı et
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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