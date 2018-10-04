FİNANS

Forbes, 'En Zengin 400 Amerikalı' listesini açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.10.2018 10:39 | Son Güncelleme

Forbes, bu yıl 37'inci kez yayımladığı "En Zengin 400 Amerikalı" listesini açıkladı.

ABD'nin en zengin ismi, bir yılda servetine 78,5 milyar katan ve toplam serveti 160 milyar dolara ulaşan Amazon'un CEO'su Jeff Bezos oldu.

Listede 400 kişi var

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"Forbes 400"ün geçen yıl 2,7 trilyon dolar olan toplam serveti, bu yıl 2,9 trilyon dolara yükseldi. 24 yıl boyunca listenin ilk sırasında yer alan Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise 97 milyar dolarlık servetiyle listede ikinci sırada yer aldı.
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Berkshire Hathaway'ın sahibi yatırımcı Warren Buffett ise 88,3 milyar dolarlık servetiyle ABD'nin en zengin üçüncü ismi oldu.
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BİR YILDA 10 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

BİR YILDA 10 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ
Geçen yıla göre serveti 10 milyar dolar azalan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 61 milyar dolarlık servetiyle dördüncü sırada listede kendine yer buldu. ABD'nin en zengin beşinci ismi ise 58,4 milyar dolar servetiyle Oracle'ın kurucusu Larry Ellison oldu.
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TRUMP LİSTEDE GERİLEDİ

TRUMP LİSTEDE GERİLEDİ
ABD Başkanı Donald Trump ise listede 259. sıraya geriledi. Geçen yıl listede 248. olan Trump'ın serveti 3,1 milyar dolar ile bu yıl da aynı kaldı. "En Zengin 400 Amerikalı" listesinde yer alan 10 isim ve 2018 servetleri şöyle:
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10. MICHAEL BLOOMBERG - 51,8 MİLYAR DOLAR

10. MICHAEL BLOOMBERG - 51,8 MİLYAR DOLAR
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9. SERGEY BRIN - 52,4 MİLYAR DOLAR

9. SERGEY BRIN - 52,4 MİLYAR DOLAR
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8. DAVID KOCH - 53,5 MİLYAR DOLAR

8. DAVID KOCH - 53,5 MİLYAR DOLAR
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7. CHARLES KOCH - 53,5 MİLYAR DOLAR

7. CHARLES KOCH - 53,5 MİLYAR DOLAR
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6. LARRY PAGE - 53,8 MİLYAR DOLAR

6. LARRY PAGE - 53,8 MİLYAR DOLAR
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5. LARRY ELLISON - 58,4 MİLYAR DOLAR

5. LARRY ELLISON - 58,4 MİLYAR DOLAR
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5. MARK ZUCKERBERG - 61 MİLYAR DOLAR

5. MARK ZUCKERBERG - 61 MİLYAR DOLAR
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4. WARREN BUFFETT - 88,3 MİLYAR DOLAR

4. WARREN BUFFETT - 88,3 MİLYAR DOLAR
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2. BILL GATES - 97 MİLYAR DOLAR

2. BILL GATES - 97 MİLYAR DOLAR
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1. JEFF BEZOS - 160 MİLYAR DOLAR

1. JEFF BEZOS - 160 MİLYAR DOLAR
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abd forbes zengin

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