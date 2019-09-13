FİNANS

Geçen sezon 10 liraya satılan palamut fiyatı bu sezon 7’ye katlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.09.2019 13:53 | Son Güncelleme

Denizlerde avlanma sezonunun açılmasıyla birlikte bu yıl az çıkması beklenen palamut balığı, tezgahlardaki yerini aldı. Palamut az olduğundan geçtiğimiz yıla göre neredeyse 7 katı fiyata satılıyor.

Denizlerdeki av sezonu 1 Eylül'de başladı. Aylardır hazırlıklarını sürdüren balıkçılar, ‘Vira Bismillah' diyerek denizlere açıldı. 15 Nisan tarihinde başlayan yasağın 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte balıkçılar en çok istavrit avlamaya başladı. Geçtiğimiz yıl balıkçıların yüzünü güldüren ve oldukça fazla avlanan palamut, bu yıl kendini göstermese de bazı balıkçı tezgahlarında ilk kez yerini almaya başladı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık bir kilogramlık palamut balığı 7-10 lira gibi fiyata satılırken, bu sezon ise 300 gramlık palamudun tanesi 20 liradan müşterilere sunuluyor.

Ordulu balıkçılardan Aziz Ceylan, sezonun hareketli geçtiğini ve vatandaşların balığa talep gösterdiğini ifade etti. Sezon başında çıkması gereken palamut balığının yeni görüldüğünü söyleyen Ceylan, “Tezgahlarımızı ufak da olsa süslemeye başladı. Balık çeşidi çok fazla, fiyatlar da gayet normal” dedi.

'BU YIL MART AYINA KADAR HAMSİ OLACAK'

Palamut balığının devamının gelmeyeceğini ancak ekim ayı ortalarında bir ihtimal de olsa görülebileceğini belirten Ceylan, “O tarihten sonra daha kimse bir şey beklemesin. Geçen yıl çok boldu, bu yıl hiç yok. Çinekopların yüzünü görmeye başladık. Bu sene denizde palamut olmadığı için hamsi bolluğu var. Mart ayına kadar hamsi satılır” şeklinde konuştu.

'300 GRAMLIK PALAMUT 20 TL'

Balıkçı Azizi Ceylan, “Şu anda palamut balığının tanesi 20 lira, 300 gram geliyor, kilogramı 60-70 arasına satılıyor. Geçen yıl ise bir kilogramlık balıkların tanesi 7-10 liraya satıldı. Yarım kilogramlık balıklar ise 5 liraya satıldı” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA

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Anahtar Kelimeler:
balık av sezonu palamut fiyat

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
alan olmaz bukadar basit,,bu senede palamut yenmesin nolur yani
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