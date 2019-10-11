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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan cari denge açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.10.2019 14:00 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari dengedeki başarılı performansın sürdüğünü belirterek, "İhracat ve katma değerli üretim öncelikli politikalarla kazanımlarımızı koruyacak, kaynaklarımızın ülkemizde kalmasını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan cari denge açıklaması

Albayrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca duyurulan ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi verileri hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı.

Cari dengedeki başarılı performansın sürdüğüne dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Temmuzdaki rekordan sonra, yeni bir rekorla ağustosta yıllık 5,1 milyar dolar cari fazla verdik. İhracat ve katma değerli üretim öncelikli politikalarla kazanımlarımızı koruyacak, kaynaklarımızın ülkemizde kalmasını sağlayacağız."


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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak cari denge

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
hayatı palavra .sırf mimik jest ..el kol harekete..algı operasyonu..markete git bir alışveriş yap..şu an enflasyon yüzde elii..
Agam bizimle eğlenir
yaşasıın zengin olduuukk!!!!!
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