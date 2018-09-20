Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak piyasaların beklediği Yeni Ekonomi Programı açıkladı.
Orta Vadeli Program, Yeni Ekonomi Programı ismiyle hazırlandı. Yeni program 3 yıllık olacak ve 2019-2021 yıllarını kapsıyor.
-Ana motivasyon kaynağı yeni bir başarı hikayesi yazma hedefi. Bu yüzden adına Yeni Ekonomi Programı dedik.Ekonomi 2002'den 2013'e kadar birçok alanda önemli atılımlar gerçekleştirdi.
-Enflasyon tek haneye indi, 7 milyon yeni istihdam oluşturuldu. Büyüme sadece kamuyla değil özel sektör kanalıyla yakalanmış, kamu finansmanı sorun olmaktan çıkmıştır. 2013'ten sonra Türkiye'nin iç ve dış sınamalara maruz kaldığına hepimiz şahit olduk. Mayıs sonu Gezi olaylarıyla başlayan süreç, 17/25 Aralık sonrasında 15 Temmuz Darbe Girişimi oldu.
-Ekonomik yaptırımların adeta silah gibi kullanıldığı bir dönemden geçiyoruz. 10 Ağustos'ta Türkiye olarak biz de bu sürecin bir parçası olduk. Ekonominin zorlukları sağ salim aşması için gerekli tedbirleri hayata geçireceğiz. Ekonominin güçlü ve zayıf yanlarını biliyoruz. Biz kendi ekonomimizi güçlü kıldığımız tedbirleri aldığımız sürece direncimiz de en üst düzeyde olacak.
-Program üç ana temel üzerine oturuyor; dengelenme, disiplin ve değişim. 2019 GSYH büyümesi yüzde 2,3 düzeyinde gerçekleşecek. 2020 tahmini yüzde 3,5. Büyümeyi sağlıklı bir çizgiye oluşturacağız. 2021'den itibaren yüzde 5 büyümeyi sağlayarak sürdürülebilir kılmak temel amacımız.
-Enflasyon hedefi 2018 için yüzde 20,8, 20196 için yüzde 15,9, 2020 için yüzde 9,8 olarak belirlendi.
-Faiz dışı fazlanın GSYH'ye oranıını 2020'de yüzde 1'e yükselteceğiz. Bütçe açığı da sırasıyla 1,8,1,9, 1,7 olarak gerçekleşecek.
-Cari açığın düşürülmesi dengelenme sürecinin yaşadığı bir diğer unsur. ;Cari açıktaki düşüş devam edecek. Cari açığın GSYH'ye oranının 2019'da yüzde 3,3, 2020'de yüzde 2,7, 2021'de yüzde 2,6 öngörülüyor.
-İstihdam önemli başlıklardan biri. İşsizlikte 2020 sonrasında azalış göstermeye başlayacak yüzde 10,8 seviyelerine ulaşmış olacak. 2021 yılına kadar 2 milyon yeni istihdam oluşturulmuş olacak. 2018 yüzde 11,3, 2019 yüzde 12,1 bekleniyor.
-Yeni ekonomi programımız daha öncekilerden farklı aksiyonlarını sizlere vermek istiyorum. Kamu maliyesi dönüşüm ve değişim ofisi oluşturulacak. Bu ekip sürekli sahada olacak. Alınacak tedbirlerle 2019'da 60 milyar TL'lik tasarruf sağlanacak. 16 milyar TL gelir artırımı elde edilecek.
-Bankacılık sektörümüze yönelik yaşanan tüm süreçler önemli adımlar atmamızı ortaya koyuyor. Bankacılığın göstergelerine baktığımızda syr setörün halen güçlü olduğunu gösteriyor. Bankaların güncel yapılarını tespit etmek için mali bünye değerlendirme çalışmalarını başlatıyoruz. Bu çalışma sonucuna göre gerekli görülürse mali yapıyı güçlendirecek kapsamlı bir politika setini devreye sokacağız. Türkiye Kalkınma Bankası görev alanı genişletilerek yeniden yapılandırılacak. Emlak Bankası gayrimenkul sektörünün finansmanını yönlendirecek şekilde yapılandırılacak.
-Vergi sistemini daha adil hale getirebilmek içni önemli adımlar atacağız. İstisna, muafiyet ve indirimler yeniden gözden geçirilecek. Taşınmaz değerleme sistemini kurarak gayrimenkul envanterini tamamlayacak süreci hayata geçireceğiz.
-Bankacılık sektörümüze yönelik yaşanan tüm süreçler önemli adımlar atmamızı ortaya koyuyor. Bankacılığın göstergelerine baktığımızda syr setörün halen güçlü olduğunu gösteriyor. Bankaların güncel yapılarını tespit etmek için mali bünye değerlendirme çalışmalarını başlatıyoruz. Bu çalışma sonucuna göre gerekli görülürse mali yapıyı güçlendirecek kapsamlı bir politika setini devreye sokacağız. Türkiye Kalkınma Bankası görev alanı genişletilerek yeniden yapılandırılacak. Emlak Bankası gayrimenkul sektörünün finansmanını yönlendirecek şekilde yapılandırılacak.
BORÇ YAPILANDIRMASI OLMAYACAK
Vergi sistemini daha adil hale getirebilmek içni önemli adımlar atacağız. İstisna, muafiyet ve indirimler yeniden gözden geçirilecek. Taşınmaz değerleme sistemini kurarak gayrimenkul envanterini tamamlayacak süreci hayata geçireceğiz. Vergi, prim ve alacaklara ilişkin yeniden yapılandırma hayata geçmeyecek.
Programın uygulanması üçer aylık dönemler itibariyle takip edilecek. Gerekmesi halinde gerekli tedbirleri alarak adımları atacağız.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı
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