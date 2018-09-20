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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.09.2018 10:38 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2019-2021 yıllarını kapsayacak yeni ekonomi programını açıkladı. Orta Vadeli Program, Yeni Ekonomi Programı ismiyle hazırlandı. Yeni ekonomi programı dengelenme, disiplin, değişim ana mesajlarını içeriyor. Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme hedefleri; 2018 için yüzde 3,8, 2019 için yüzde 2,3, 2020 için yüzde 3,5 ve 2021 için yüzde 5 olarak belirlendi. Vergi, prim ve alacaklara ilişkin yeniden yapılandırma hayata geçmeyecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak piyasaların beklediği Yeni Ekonomi Programı açıkladı.

Orta Vadeli Program, Yeni Ekonomi Programı ismiyle hazırlandı. Yeni program 3 yıllık olacak ve 2019-2021 yıllarını kapsıyor.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-Ana motivasyon kaynağı yeni bir başarı hikayesi yazma hedefi. Bu yüzden adına Yeni Ekonomi Programı dedik.Ekonomi 2002'den 2013'e kadar birçok alanda önemli atılımlar gerçekleştirdi.

-Enflasyon tek haneye indi, 7 milyon yeni istihdam oluşturuldu. Büyüme sadece kamuyla değil özel sektör kanalıyla yakalanmış, kamu finansmanı sorun olmaktan çıkmıştır. 2013'ten sonra Türkiye'nin iç ve dış sınamalara maruz kaldığına hepimiz şahit olduk. Mayıs sonu Gezi olaylarıyla başlayan süreç, 17/25 Aralık sonrasında 15 Temmuz Darbe Girişimi oldu.

-Ekonomik yaptırımların adeta silah gibi kullanıldığı bir dönemden geçiyoruz. 10 Ağustos'ta Türkiye olarak biz de bu sürecin bir parçası olduk. Ekonominin zorlukları sağ salim aşması için gerekli tedbirleri hayata geçireceğiz. Ekonominin güçlü ve zayıf yanlarını biliyoruz. Biz kendi ekonomimizi güçlü kıldığımız tedbirleri aldığımız sürece direncimiz de en üst düzeyde olacak.

-Program üç ana temel üzerine oturuyor; dengelenme, disiplin ve değişim. 2019 GSYH büyümesi yüzde 2,3 düzeyinde gerçekleşecek. 2020 tahmini yüzde 3,5. Büyümeyi sağlıklı bir çizgiye oluşturacağız. 2021'den itibaren yüzde 5 büyümeyi sağlayarak sürdürülebilir kılmak temel amacımız.

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-Enflasyon hedefi 2018 için yüzde 20,8, 20196 için yüzde 15,9, 2020 için yüzde 9,8 olarak belirlendi.

-Faiz dışı fazlanın GSYH'ye oranıını 2020'de yüzde 1'e yükselteceğiz. Bütçe açığı da sırasıyla 1,8,1,9, 1,7 olarak gerçekleşecek.

-Cari açığın düşürülmesi dengelenme sürecinin yaşadığı bir diğer unsur. ;Cari açıktaki düşüş devam edecek. Cari açığın GSYH'ye oranının 2019'da yüzde 3,3, 2020'de yüzde 2,7, 2021'de yüzde 2,6 öngörülüyor.

-İstihdam önemli başlıklardan biri. İşsizlikte 2020 sonrasında azalış göstermeye başlayacak yüzde 10,8 seviyelerine ulaşmış olacak. 2021 yılına kadar 2 milyon yeni istihdam oluşturulmuş olacak. 2018 yüzde 11,3, 2019 yüzde 12,1 bekleniyor.

-Yeni ekonomi programımız daha öncekilerden farklı aksiyonlarını sizlere vermek istiyorum. Kamu maliyesi dönüşüm ve değişim ofisi oluşturulacak. Bu ekip sürekli sahada olacak. Alınacak tedbirlerle 2019'da 60 milyar TL'lik tasarruf sağlanacak. 16 milyar TL gelir artırımı elde edilecek.

-Bankacılık sektörümüze yönelik yaşanan tüm süreçler önemli adımlar atmamızı ortaya koyuyor. Bankacılığın göstergelerine baktığımızda syr setörün halen güçlü olduğunu gösteriyor. Bankaların güncel yapılarını tespit etmek için mali bünye değerlendirme çalışmalarını başlatıyoruz. Bu çalışma sonucuna göre gerekli görülürse mali yapıyı güçlendirecek kapsamlı bir politika setini devreye sokacağız. Türkiye Kalkınma Bankası görev alanı genişletilerek yeniden yapılandırılacak. Emlak Bankası gayrimenkul sektörünün finansmanını yönlendirecek şekilde yapılandırılacak.

-Vergi sistemini daha adil hale getirebilmek içni önemli adımlar atacağız. İstisna, muafiyet ve indirimler yeniden gözden geçirilecek. Taşınmaz değerleme sistemini kurarak gayrimenkul envanterini tamamlayacak süreci hayata geçireceğiz.

-Bankacılık sektörümüze yönelik yaşanan tüm süreçler önemli adımlar atmamızı ortaya koyuyor. Bankacılığın göstergelerine baktığımızda syr setörün halen güçlü olduğunu gösteriyor. Bankaların güncel yapılarını tespit etmek için mali bünye değerlendirme çalışmalarını başlatıyoruz. Bu çalışma sonucuna göre gerekli görülürse mali yapıyı güçlendirecek kapsamlı bir politika setini devreye sokacağız. Türkiye Kalkınma Bankası görev alanı genişletilerek yeniden yapılandırılacak. Emlak Bankası gayrimenkul sektörünün finansmanını yönlendirecek şekilde yapılandırılacak.

BORÇ YAPILANDIRMASI OLMAYACAK

Vergi sistemini daha adil hale getirebilmek içni önemli adımlar atacağız. İstisna, muafiyet ve indirimler yeniden gözden geçirilecek. Taşınmaz değerleme sistemini kurarak gayrimenkul envanterini tamamlayacak süreci hayata geçireceğiz. Vergi, prim ve alacaklara ilişkin yeniden yapılandırma hayata geçmeyecek.

Programın uygulanması üçer aylık dönemler itibariyle takip edilecek. Gerekmesi halinde gerekli tedbirleri alarak adımları atacağız.

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Okuyucu Yorumları 68 yorum
geçmediğim köprünün parasını veriyorum geçsem gene veriyorum sen ekonomik programını açıklasan nolur açıkamasan nolur
ALLAH AŞKINA BİR ŞEYLER YAPINDA İNSANLAR RAHATLASIN BU GİDİŞAT GİDİŞAT DEĞİL
bir cisim yaklasiyor GORA ;)
hehhh simdi .....yedik bakalim ne olacak
yeni yeni yeni sizin yeni arayışlarınıza yetişemiyoruz BAKAN bey.
Herşey gezi ile başlıyor. Gezi ülkesine ihanet edebilecek insanların prova yaptığı bir zaman.
@kriskross , yorumundaki her harf kaç para acaba..? sen de biliyorsun ya ülke gidişinin iyi olmadığını da..?
@kriskross herşey fetö ile başlıyor desene sen şuna
BENCE İSTİFA ETTİGİNİ AÇIKLA EKONOMİ SOLUK ALSIN.
ülke battı hala enflasyon tek hane de diyor özel sektörde büyüme varmış hangi ülkeden bahsediyor acaba resmen dalga geçiyor
o arttı bu arttı.bu artışların etkisi bize niye yansımıyor bizim için tek artış temel gıda maddelerine yapılan zamlar.
16 yılda ulkeyi ne hale getirdiniz. yazıklar olsun.
Damat kurtaramadı, görümce gelsin
Devletin elinde olan fabrikalar kurumlar satıldı o paralarla o seneler içinde rahat edildi şimdi dolar olmuş 6 küsür euro 7 küsür domates kilosu 5 Tl salçanın fiyatı 4.75 den önce 2 haftaya önceye kadar 6.90 bu hafta 8.90 tl patates bile 5 Tl nin üstünde gözüken bir ekonomi gördü bu Türkiye zamanında meclisin önün de yazarkasa atabilenler şu anda süt dökmüş kedi misalinde neden çünkü ceplerinde kredi kartı var günü kurtarıyorlar sanki o parayı hiç ödemeyecekler gibi iğneden ipliğe tüketim de zaman var ama üretim dışa bağımlı
istifa edersen ekonomi düzelir hanedanlık ekonomisi ülkemizi batırıyor
Ekonomik proğram diye bir şey yok sadece kazık vergilere yapılan faiş zamlar olacak.Akaryakıt ,elektirik,su,doğal gaz,ötv ,mtv .Birde banka faizlerine faiz artışı.Ülkede kriz filan yok ama benim evimde bütçemde var.
yapacak, edecek, olacak, inecek, artacak... hep aynı söylemler kapattığınız fabrikalarla mi olacak bu!
ullan bırakın sosyal msj vermeyi... 5 kg sıvı yağ 40 tl bir top A4 kağıdı 25 tl 32 li tuvalet kagidi 45 tl olmus... bunlara bi care bulun... her sey ateş pahası vatandaş aç aç eanaf siftah yapmadan dükkan kapatıyo asgari ucretle calisan insanlar aclik sinirinda... bunlara bi care bulun.. sarayda yasayanlar ve yandaslaro kriz yok diyor... tabi yediginiz onunuzde yemediginiz arkanizda... Allahtan korkun be ulke ne hale geldi
@8477 KARDEŞ BU MİLLET FABRİKA YAPACAĞIM DİYENE DEĞİL KIRAATHANE AÇACAĞIM DİYENE OY VERDİ DAHA KÖTÜ OLSUNLAR. PARKLARDA YUVARLANIRLAR ARTIK.
ne dediğini kendi bile anlamıyor bence
hala 17/25 diyor hala 15 temmuz fetö diyor yarabni ya sabır
abi yalvarırım açıklama ne zaman açıklama yapılsa dolar fırlıyor
tutmayın enişteyi dolar düşünsün şimdi 1 yılda yüzde 80 değer kaybeden tl'yi yerin dibine sokacak
Bi halt yaptıgınız yok üstesinden gelemiyorux demiyorda yok feto yok şu bu ulan güçlü olana bişey olmaz salladınız şimdiye kadar rakamlarla oynaya oynaya gerçeği gördük iki ayda on paket açıkladın bi halt olduğu yok
Dolar tepe takla gidiyor aşağıya doğru altında evroda
icraatlar gerceklestikce dolar euro dusecektir sozlerle temennilerle olmuyor ne yazikki dunya oz sermayeli icraat gormek istiyor ki ulkemiz dunya gozunde cazip gorulsun ki yatirimci ciddi parayla gelsin
cok iyi bir saat . abd bizim saatimize gore uyuyor. bu saatlerde yapmasi cok guzel.
yamam oldu bitti giti oralara baglamamtan vaz gecin artik yeter papan gibi nasil tedbir alacaksaniz ne yapacaksaniz ivedi bi sekilde yapin
"2019 GSYH büyümesi yüzde 2,3 düzeyinde gerçekleşecek. 2020 tahmini yüzde 3,5. Büyümeyi sağlıklı bir çizgiye oluşturacağız. 2021'den itibaren yüzde 5 büyümeyi sağlayarak sürdürülebilir kılmak temel amacımız." Bu büyüme halka yansıyacak mı? Vatandaşın alım gücü artacak mı, Refah seviyemiz yükselecek mi? bu büyümeler halka da yansısın lütfen!
Çin de açıklama yaptı abd yi bitireceğim diye bugün açıklamanın ardına dolar tepe takla aşağıya iniyor hızla
bir vatandaş olarak yazıyorum. enflasyon tek haneye inmiş. ( haberim olmadı . 7 milyon iş alımı var diyor, 13 milyon işsiz nereden geldi. tüm suriyelilere maaş veriliyor bize bişe yok. yazıktır halkın zekasıyla alay etmeye devam edin.
Olan fakir fukaraya oluyor.milletimiz koyunlaşmış. Uyanmak ümidiyle. Allah zalimlere fırsat vermesin...
YAHU SANKİ HER ŞEY GÜLLÜK GÜLİSTANLIK DOLARIN BİLMEM KRİZİNİ BİTİRMİŞ MİŞ SENİN PİYASADAN HABERİN YOK EFENDİ METAL SEKTÖRÜ HAMMADDEYİ DOLAR ÜZERİNDEN ALIYOR TL DEN SATIYOR 4 TL DEN 6 TL YE ÇIKAN DOLARDAN EN AZ ZARAR EDEN FİRMA 3 MİLYON ZARAR EDİYOR ZATEN İŞLERİ KESAT İŞLETME YA KAPATACAK YA KAYYUMA DEVREDECEK SEN NEYİN PEŞİNDESİN SENİN TUZUN KURU. SURİYELİLERE YEDİRDİĞİNİZ 50-60 MİLYAR DOLARI HESABINI VER .. CADDELER SOKAKLARDA SEÇİM YAKLAŞIYOR DİYE BELEDİYELER LAMBALAR TAKIYOR SENİN BELEDİYELERİN ANKET YAPIP 100 BİN DOLARI YANDAŞLARA SAÇIYOR NE ANLATAYIM Kİ SİZE, ALLAH SİZİ AFFETMEZ İNŞALLAH
OY DAMAT DAMAT :D :D :D
Reizin 3 uçağını 5 arabasını satacağız dese idiniz piyasa daha çok tepki verirdi.Ne yaptığınızı sizde bilmiyorsunuz.Gerçi sizde kriz yok.Durmak yok uyumaya devam...
Ekonomi okadar büyüyor ki kabına sığmıyor dökülenleri de halk toplasın modeli
ya başka ülkelerde adamlar istifa ediyor bizde üstüne üstüne gidiliyor helal bu millete
soru bilin bakalım (neden kimse inanmıyor bu arkadaş acaba ?)
üretelim diye birsey yok .günübirlik siyasetiniz ülkeyi bu hale getirdi.
kitlerdeki taşeronlar hala kadro almadı.
hep proje 5 yil onceki projeler hayata gectide ne oldu borc ustune borclandik simdi elimizdekini tutunda proje yapmayin. yaptikca borclanip katarlilara bir yerler satiyoruz. bu projeyi araplara endeksli sanirim
ZAM... FURYASINI DURDURMANIN YOLU... GEÇİCİ OLARAK.. 1-2 YIL VEYA -GEREKTİĞİ KADAR...GERÇEK ÜRETİCİLERE.... YER - İZİN VEREREK ALIŞVERİŞ VE PAZAR YERLERİ KURMAK..
andersenden masallar...
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