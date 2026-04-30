Türk Kızılay Kurbanda milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşacak

Türk Kızılay, “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla gelenekselleşen vekâletle kurban kesim kampanyasını başlattı.

Rümeysa Ezgi Sivritepe
Kurban Bayramı’nın bereketini çoğaltmak amacıyla her yıl vekâletle kurban kesim kampanyası düzenleyen Türk Kızılay, 2026 yılı detaylarını Kısıklı Merkez Binası’nda düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. Bu yıl da “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla faaliyetlerini yürüten Kızılay, Türkiye, Gazze/Filistin ile 30 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı amaçlıyor.

Vekâletle kesimi gerçekleştirilen ve tüm kontrollerden geçirilen kurban etleri yurt içi ve yurt dışında farklı yöntemlerle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Yurt içinde kavurma konservesi formunda hazırlanan kurban etleri, Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Ayrıca yıl boyu Kızılay aşevlerinde sıcak yemek olarak da sunuluyor. Gazze/Filistin için de kurbanlar yurt içinde kesilip, kavurma konservesi haline getirilerek bölgeye ulaştırılıyor. Yurt dışında ise kurbanlar taze et olarak doğrudan ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

“KURBAN BEREKETİNİ YIL BOYU YAŞATIYORUZ”

Kampanya lansmanında konuşan Türk Kızılay Genel Başkan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz şunları söyledi:

“Her yıl bağışçılarımızın iyilik niyetini vekâletle kurban kesimi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, her iki tarafı da memnun edecek güvenli ve şeffaf bir süreç işletiyoruz. Bu yıl da Türkiye, Gazze/Filistin ile 30 ülkede kurban kesimi gerçekleştireceğiz. Özellikle uzun süreli raf ömrüne sahip kavurma konserve modelimizle kurban bereketini tüm yıla yayıyoruz. Filistin için de bu yıl kurbanlarımızı yine ülkemizde kesecek, konservelerini hazırlayacak ve sınırların açıldığı her fırsatta bu yardım köprülerini ulaştıracağız. Kampanyamız hayırlı olsun.”

30 ÜLKEDE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞACAK

Kızılay, kampanya kapsamında Türkiye, Gazze/Filistin ve KKTC’nin yanı sıra Afrika’da Benin, Burkina Faso, Burundi, Çad, Fildişi Sahilleri, Gine, Kamerun, Kenya, Malawi, Mozambik, Nijer, Nijerya, Senegal, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Uganda; Asya’da Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan, Pakistan; Balkanlar’da Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya; Ortadoğu’da Irak, Suriye ve Yemen olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak.
VEKALET BEDELİ NE KADAR?

Bu yılki vekâlet bedelleri yurt içi ve Gazze/Filistin’de 17 bin 250 TL, yurt dışında 6 bin 350 TL olarak belirlendi. Vekâlet bedelini döviz cinsinden ödemek isteyenler Türkiye ve Gazze/Filistin için 385 dolar, 330 euro ya da 285 sterlin; diğer ülkeler için de 145 dolar, 125 euro ya da 105 sterlin ödeyerek vekâlet verebilecek.
TAKSİT İMKANI DA VAR

Hayırseverler vekâletlerini pek çok kanaldan Kızılay’a ulaştırabilecek. Kızılay’ın resmi internet sayfası www.kizilay.org.tr, Kızılay Mobil Bağış Uygulaması, tüm bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları, 7/24 FAST Sistemi ile EFT/Havale, yurt içinde 168 / yurt dışında 0 212 168 00 00 numaralı Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı ile ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden kurban vekâleti verilebiliyor. Kızılay, kurban hisse bedellerinde 2 ila 4 taksit imkânı da sağlıyor.

