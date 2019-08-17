FİNANS

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.08.2019 10:46 | Son Güncelleme

Manisa Kula'da bir benzin istasyonunda çalışan Emrah Avlağı, internetten görerek merak saldığı süs tavuklarından kendi kurduğu kümeste yetiştirmeye başladı. Kısa sürede bahçesindeki tavukların sayısını artıran Avlağı, tavuklardan elde ettiği yumurtaların tanesini 7 liradan, mavi yumurtaları ise 15 liradan satmaya başlayarak kendine ek gelir kapısı sağlamış oldu.

Kula’da yaşayan ve bir benzin istasyonunda çalışan Emrah Avlağı, bir süre önce internetten gördüğü süs tavuğu yetiştiriciliğine hobi olarak başladı. Kısa sürede evinin bahçesindeki tavukların sayısını artıran Avlağı, 4 farklı ırktan oluşan toplamda 30 civarındaki süs tavuğunun ürettiği organik tavuk yumurtalarının tanesini 7 liradan satmaya başladı.

TANESİNİ 15 TL'DEN SATIYOR

Avlağı’nın internette gördüğü, mavi yumurtacı olarak da bilinen Kuzey Amerika ırkı olan ’Ameraucana’ cinsi, kabuğu açık mavi renkli olan yumurta yumurtlayan tavuklar dikkatini çekti. Aldığı mavi yumurtacı civcivlerini büyüterek sayısını artıran Avlağı, mavi yumurtaların tanesini ise 15 liradan satıyor.

'FARKLI BİR TADI VAR'

Yumurtaları satmanın yanı sıra komşularıyla da paylaşan Avlağı, mavi renk yumurtaların dikkat çektiğini belirterek, "Merak eden komşularım var. Onlara da veriyorum. Biz de yiyoruz. Lezzeti pazarda aldığımız yumurtadan daha iyi. Bu yumurtanın diğer yumurtalardan farkı ise tatlı bir tadının olması" dedi.

Türkiye’nin her yerine yumurta ve süs tavuğu gönderdiğini de belirten Avlağı, "İsteğe göre yumurta ya da tavuk gönderiyorum. Tavukların fiyatları 200 lira, yumurtanın fiyatı ise 7 lira" dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
manisa süs tavukları

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