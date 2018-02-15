FİNANS

Ilısu Barajı'nda sona yaklaşıldı

15 Şubat 2018 13:33

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) vizyon projesi Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) binasında 6 üniteden, 460 ton ağırlığında ve 8 bin 150 milimetre çapındaki 5. ünite rotor indirme işlemi tamamlandı.

Ilısu Barajı'nda sona yaklaşıldı

Türkiye'nin, dolgu hacmi bakımından 2'nci, kurulu güç bakımından 4'üncü büyük barajı olan, Mardin ve Şırnak il sınırları arasında, Dicle Nehri üzerindeki en büyük baraj olma özelliğine sahip Ilısu Barajı ve HES'in tamamlanması için yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

 
HES'te elektromekanik teçhizat montajının önemli ve kritik aşamalarından olan 5'inci ünitenin rotorunun stator içine indirilmesi, her biri 250 ton kapasiteli 2 ana vinç yardımıyla başarılı şekilde gerçekleştirildi.
 
Birleştirme işlemi 2 ayda tamamlanan rotor, yaklaşık 1,5 saat süren işlemin ardından 4,5 ayda hazırlanan stator çukuruna indirildi.
 
Son ünitenin de nisan ayında yerine yerleştirilmesiyle rotor indirme işlemi tamamlanmış olacak.
 
DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı yaptığı açıklamada, Ilısu Barajı ve HES Projesi'nin bölgenin uzun vadeli bölgesel kalkınma planının temel unsuru olarak DSİ Genel Müdürlüğü tarafından geliştirildiğini, GAP Projesi'nin de en önemli kilit projelerinden biri olduğunu söyledi.
 
Santral binasında 5'inci ünitenin indirilme işleminin tamamlandığını ifade eden Kösalı, son ünitenin ise nisan ayında yerine yerleştirilerek santral binasının tamamlanmış olacağını belirtti.
 
Kösalı, şunları kaydetti:
 
"Önemli bir çalışmayı tamamladık. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Bundan sonra 6'ncı yani son üniteye geçeceğiz. Onu da 2 ay içerisinde tamamlayacağız. Ilısu Barajı ve HES projemiz ülkemizin 100 yıllık vizyonu içerisinde yer alan dünyanın en büyük su yapılarından birisi olup aynı zamanda GAP projesinin iki ayağından birini oluşturmaktadır."
 
Rotor indirme işleminde, DSİ 16. Bölge Müdür Yardımcısı Muharrem Demir ile Barajlar HES Şube Müdürü Cihan Aksoy da yer aldı.
10.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları1 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın