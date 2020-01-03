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  4. ABD, İran gerilimi altın fiyatlarını yükseltti

ABD, İran gerilimi altın fiyatlarını yükseltti

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 14:16 | Son Güncelleme

Dün gece Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek bir hamle ile İranlı General Kasım Süleymani füze saldırısıyla öldürüldü. Bu suikast sonrasında altın fiyatlarında yükseliş başladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı bin 549,80 dolara yükseldi. İç piyasada ise gram altın 297 liraya ulaştı.

ABD, İran gerilimi altın fiyatlarını yükseltti

ABD tarafından İranlı General Kasım Süleymani füze saldırısıyla öldürüldü. Bölgede gerginlik tırmanırken altın fiyatları ise yükselişe geçti. Altının spot piyasada ons fiyatı yüzde 1,34 artışla bin 549,80 dolara yükseldi. İç piyasada ise 24 ayar gram altın 295,79 liradan çeyrek altın ise 467,84 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı kuyumcu esnaflarının yorumlarına göre altının yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

'KÜRESEL ÇAPTA OLAYLAR ALTININ YÜKSELİŞİNDE ETKİLİ OLUYOR'

Altında ki yükseliş ile ilgili değerlendirmede bulunan Kapalıçarşı Kuyumcu esnafı Kaan Gözüm, “Son dönemlerde oluşan jeopolitik gerilimler altının yükselmesinde etkili oluyor. ABD ile İran arasındaki gerilimler, Ortadoğu’da yaşanan belirsizlikler gibi küresel çapta gelişen olaylar altının yükselişinde etkili oldu. Altın ekonomik ve politik gelişmelere bağlı olarak yükseliş gösterebiliyor. Vatandaşlarda yatırım aracı olarak altını tercih ediyor. Altın güncel olaylardan kaynaklı olarak, 295-296 bandına oturdu. Vatandaşlar alış satış yaparken yükseliş ve düşüş trendlerine dikkat ederek yatırım yapmaya devam edebilirler” diye konuştu.

'ALTIN EN GÜVENLİ YATIRIM ARACI'

Kuyumcu Cem Özboyacı ise “Altın en güvenli yatırım aracı olmaya devam ediyor. Dünyadaki birçok ülke de rezervlerini altın olarak tutuyor. Ülkemizde de altına oldukça fazla talep var, vatandaşlarımız yatırım aracı olarak altını tercih ediyor. Şuanda en çok çeyrek altına talep gösteriliyor. Şuanda çeyrek altın 490 lira, yarım altın 980 lira seviyesinde. Altına ciddi bir talep var. Bu talebin gün geçtikçe artacağına inanıyorum. Altın yatırımı vatandaşa her zaman artı olarak dönüyor” sözlerini ifade etti.

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çeyrek altın gram altın Kasım Süleymani

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