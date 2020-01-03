ABD, İran gerilimi altın fiyatlarını yükseltti

ABD tarafından İranlı General Kasım Süleymani füze saldırısıyla öldürüldü. Bölgede gerginlik tırmanırken altın fiyatları ise yükselişe geçti. Altının spot piyasada ons fiyatı yüzde 1,34 artışla bin 549,80 dolara yükseldi. İç piyasada ise 24 ayar gram altın 295,79 liradan çeyrek altın ise 467,84 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı kuyumcu esnaflarının yorumlarına göre altının yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

'KÜRESEL ÇAPTA OLAYLAR ALTININ YÜKSELİŞİNDE ETKİLİ OLUYOR'

Altında ki yükseliş ile ilgili değerlendirmede bulunan Kapalıçarşı Kuyumcu esnafı Kaan Gözüm, “Son dönemlerde oluşan jeopolitik gerilimler altının yükselmesinde etkili oluyor. ABD ile İran arasındaki gerilimler, Ortadoğu’da yaşanan belirsizlikler gibi küresel çapta gelişen olaylar altının yükselişinde etkili oldu. Altın ekonomik ve politik gelişmelere bağlı olarak yükseliş gösterebiliyor. Vatandaşlarda yatırım aracı olarak altını tercih ediyor. Altın güncel olaylardan kaynaklı olarak, 295-296 bandına oturdu. Vatandaşlar alış satış yaparken yükseliş ve düşüş trendlerine dikkat ederek yatırım yapmaya devam edebilirler” diye konuştu.