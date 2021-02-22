İŞKUR - Ticaret Bakanlığı personel alımı noter sonuçları 2021: Silahlı güvenlik görevlisi ve beden işçisi alım ve başvuru şartları!

Ticaret Bakanlığı personel alımı noter sonuçları son durum... Ticaret Bakanlığı'nın kadrosunda görevlendirmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 115 kişilik kadro ilanı yayımladı. Başvurular İŞKUR aracılığı ile yapılacak ve şahsen, e-mail ya da posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir. Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinde Sürekli İşçi Kadrosunda çalıştırılmak üzere yapılan alımlarda silahlı güvenlik görevlisi alımı şartları merak konusu oldu. Sonuçların noter kurası ile gerçekleştirileceği alımlarda sözlü sınav hakkı kazanan adaylardan, sınav sonucunda başarılı olanlar istihdam edilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda güvenlik görevlisi alımları hangi şehirde olacağı merak ediliyor. Aynı şekilde beden işçisi alım şartları ve gerekli evraklar vatandaşların araştırdığı konulardan birisi oldu. Başvurular 15 Şubat itibari ile İŞKUR üzerinden yayımlandı. Noter kura çekilişi 25.02.2021 tarihinde saat 11:00’da Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu’nda yapılacak. Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili detaylar Ticaret Bakanlığının www.ticaret.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. İşte **Ticaret Bakanlığı güvenlik görevlisi ve beden işçisi alım tarihleri ve başvuru koşulları...

TİCARET BAKANLIĞI NOTER KURASI NE ZAMAN SONUÇLANACAK?

Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına

uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak

suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda

yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Asıl ve yedek

adaylara ilişkin liste Kurumumuz internet sitesi www.ticaret.gov.tr

adresinde ilan edilecektir. Kura çekilişi sonucunda ilan edilen kadro sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır. Kura çekilişi 25.02.2021 tarihinde saat 11:00’da Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili ortaya çıkabilecek değişiklikler Ticaret Bakanlığının

www.ticaret.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bunun için

adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu duyuru tebligat

yerine geçecektir.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE BEDEN İŞÇİSİ ALIMI HANGİ ŞEHİRLERDE OLACAK?

Ticaret Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığı ile yapacağı Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) alımları İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Antalya, Gaziantep, Malatya, Van, Diyarbakır ve Ağrı için olacak.