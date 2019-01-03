İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Aralık ayında enflasyonun yüzde 0,40 oranında gerilediğini açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 20,30 oldu.

Böylece, devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerine enflasyon farkı hakkı doğdu.

SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10,19; memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 10,7 olarak hesaplandı.

Memurlara toplu ayrıca sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam verilecek. Zamlı maaşlar ve enflasyon farkı 15 Ocak'ta ödenecek.

2018'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 9,17 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,17 enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.. KAYNAK:NTV